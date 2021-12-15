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Кандидат на бустерную вакцину против COVID дает хороший иммунный ответ, но итоги будут в 2022

Автор: Анастасия Рокитна

Бустерная вакцина-кандидат от коронавируса французской биотехнологической корпорации Sanofi и британской компании GSK (GlaxoSmithKline) показывает обнадеживающие результаты. Но итоги будут в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Однократная бустерная доза адъювантной рекомбинантной вакцины-кандидата от COVID-19 привела к сильному иммунному ответу у участников испытаний независимо от того, каким препаратом они были привиты изначально - на основе матричной РНК или аденовируса. Рост количества антител составил от 9 до 43 раз во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.

Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) регулярно проверяет данные о ходе глобального испытания третьей фазы. Он рекомендовал продолжить испытание до начала 2022 года, чтобы собрать больше данных.

Согласно требованиям регулирующих органов, испытания должны проводиться с участием людей, которые еще ни разу не переболели коронавирусом.

При этом большинство добровольцев были набраны в третьем квартале 2021 года, когда в мире наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма "дельта".

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Вакцина