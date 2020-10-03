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Карантин готова ослабить только одна область в Украине

Новина українською → Киев, Суббота 03 октября 2020 12:20
Карантин готова ослабить только одна область в Украине Фото: карантин готова ослабить только Кировоградская область (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 3 октября карантин в Украине готов ослабить только один регион. Наиболее благоприятная ситуация с распространением коронавируса остается в Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

По данным министерства, в Кировоградской области показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней составляет 19,9 - это ниже базового показателя, который равен 40. Кроме того, в области заполнено менее половины койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью обстоит в следующих регионах

  • Тернопольская область - 304,2 случая на 100 тысяч населения (за 14 дней);
  • Черновицкая область - 227,7;
  • Харьковская область - 212,9;
  • Ровенская область - 168,6;
  • Сумская область - 187,4;
  • Киев - 165,4.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов в связи с распространением COVID-19 призвал усилить контроль за соблюдением карантина на рынках и других местах скопления людей.

Отметим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали сразу два антирекорда. В частности, более 4,6 тысяч новых случаев и 92 смерти.

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