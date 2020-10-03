Минздрав просит усилить контроль за карантином на рынках

Министерство здравоохранения призывает усилить контроль за соблюдением карантина на рынках и других местах скопления людей. Это связано с тем, что на этой неделе ежедневно фиксируется более 4 000 новых случаев COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, у Минздрава нет полномочий контролировать соблюдение карантина, поэтому он в очередной раз просит контролирующие органы усилить меры.

"Чтобы усилили контроль… особенно в тех местах, где у нас такие большие массовые скопления людей. Ну, например, те же самые рынки. Потому что мы можем увидеть, что в магазинах и супермаркетах пытаются как-то устанавливать контролирующие меры… Я еще раз хочу обратить внимание, у нас увеличивается количество людей, у которых тяжелое протекание болезни", - добавил Степанов.

Напомним, согласно новому карантинному зонированию, со следующей недели "красная зона" будет действовать в Каневе и Тернополе. В них будут наиболее жесткие ограничения.

Столица Украины Киев останется в "желтой зоне".