Карантин в Киеве: в КГГА уточнили, когда COVID-сертификат станет обязательным

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан при проверке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

"Сейчас пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА подчеркнули, что сейчас основными требованиями для посещения заведения являются защитная маска и соблюдение дистанции.

"Мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID сертификатов или отрицательных тестов на COVID", - заявил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.