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Карантин в Киеве: в КГГА уточнили, когда COVID-сертификат станет обязательным

Автор: Валерия Полищук

Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не будут ужесточать. Поскольку городские власти только готовятся к возможному усиления карантина в случае введения Киева в "оранжевую" или "красную" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева к организации приема граждан при проверке COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

"Сейчас пока в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, наличие COVID-сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений", - говорится в сообщении.

При этом в КГГА подчеркнули, что сейчас основными требованиями для посещения заведения являются защитная маска и соблюдение дистанции.

"Мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦПАУ, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии COVID сертификатов или отрицательных тестов на COVID", - заявил первый заместитель директора Департамента муниципальной безопасности Олег Куявский.

Напомним, сегодня пресс-служба Соломенской РГА сообщила, что 5 октября прием посетителей в ЦПАУ Киева будет возможен только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Однако уже сейчас сообщение на странице РГА удалено.

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Киев