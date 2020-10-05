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Карантин в "красной зоне" дает позитивный результат, - совещание у Зеленского

Новина українською → Киев, Понедельник 05 октября 2020 14:00
Карантин в "красной зоне" дает позитивный результат, - совещание у Зеленского Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Карантинные ограничения в городах "красной зоны" дают положительные результаты. Украинское правительство должно ускорить обеспечение кислородом пациентов с COVID-19 в больницах.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания у Владимира Зеленского.

Сообщается, что в городах, которые находились в "красных зонах", снижается динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, Зеленский поднял вопрос обеспеченности кислородом койко-мест пациентов с COVID-19.

"По состоянию на прошлый и позапрошлый селектор обеспеченность кислородом коек больных COVID-19 была 40,7%, а наша цель - более 80%. Те вопросы, которые мы должны решать за считанные дни, решаются неделями. И нам надо это ускорить. Среди этих вопросов также высокая загруженность лабораторий", - подчеркнул он.

Представители парламента отметили, что необходимые документы уже готовы, и правительство планирует принять их в пятницу.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в "красной зоне" карантина находятся Канев и Тернополь.

Отметим, Полтава после попадания в "оранжевую зону" карантина отказалась ужесточить карантин. И. о. городского головы Александр Шамота призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме.

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