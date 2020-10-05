Карантин у "червоній зоні" дає позитивний результат, - нарада у Зеленського

Карантинні обмеження у містах "червоної зони" дають позитивні результати. Український уряд має прискорити забезпечення киснем пацієнтів з COVID-19 в лікарнях.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що в містах, які знаходились у "червоних зонах", знижується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію. Крім того, Зеленський підняв питання забезпеченості киснем ліжко-місць пацієнтів з COVID-19.

"Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих на COVID-19 була 40,7%, а наша мета - понад 80%. Ті питання, які ми повинні вирішувати за лічені дні, вирішуються тижнями. І нам треба це прискорити. Серед цих питань також висока завантаженість лабораторій", - підкреслив він.

Представники парламенту зазначили, що необхідні документи вже готові, і уряд планує прийняти їх в п'ятницю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього тижня в "червоній зоні" карантину знаходяться Канів і Тернопіль.

Зазначимо, Полтава після попадання до "помаранчевої зони" карантину відмовилася посилити карантин. В. о. міського голови Олександр Шамота закликав установи торгівлі, обслуговування та фітнес-клуби працювати в звичайному режимі.