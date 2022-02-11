Карантин во Львове продлили до 20 февраля. Но ограничения по школам ослабили

Карантин во Львове продлили еще на неделю. Впрочем, ученикам 5-11 классов разрешили вернуться к очному обучению.

Об этом заявил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг чиновника.

Однако окончательное решение будет принимать директор каждого заведения отдельно. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС 11 февраля.

По словам Андрея Москаленко, ситуация с коронавирусм во Львове несколько стабилизировалась, однако заболеваемость все же остается на высоком уровне. Местные власти приняли решение разрешить ученикам старших классов вернуться к очному обучению. Это касается и художественных заведений, секций и кружков. В таком же формате сейчас учатся начальные классы.

Кроме того, карантин в городе продлили еще на неделю, до 20 февраля. Во Львове сейчас действуют такие правила: