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Карантин у Львові продовжили до 20 лютого. Але обмеження щодо шкіл послабили

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Львів, П'ятниця 11 лютого 2022 13:17
Карантин у Львові продовжили до 20 лютого. Але обмеження щодо шкіл послабили Фото: у Львові продовжили карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Карантин у Львові продовжили ще на тиждень. Втім, учням 5-11 класів дозволили повернутись до очного навчання.

Про це заявив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг посадовця.

Проте остаточне рішення прийматиме директор кожного закладу окремо. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС 11 лютого.

За словами Андрія Москаленка, ситуація з коронавірусм у Львові дещо стабілізувалась, однак захворюваність все ж залишається на високому рівні. Місцева влада прийняла рішення дозволити учням старших класів повернутись до очного навчання. Це стосується і мистецьких закладів, секцій та гуртків. В такому ж форматі зараз вчаться початкові класи.

Окрім того, карантин у місті продовжили ще на тиждень, до 20 лютого. У Львові зараз діють такі правила:

  • кафе і ресторани, продовольчі й непродовольчі ринки, розважальні заклади, спортзали, фітнес-центри та басейни можуть працювати лише при повній вакцинації працівників і відвідувачів або наявності в них обох негативного ПЛР-тесту;
  • проведення масових заходів можливе тільки при повній вакцинації організаторів і відвідувачів або наявності у них негативного ПЛР-тесту.
  • робота дитячих розважальних центрів взагалі тимчасово заборонена.

Нагадаємо, "червона" зона розширились, і тільки Полтавська область перебуває у "жовтій" зоні.

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