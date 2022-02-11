Карантин у Львові продовжили до 20 лютого. Але обмеження щодо шкіл послабили
Карантин у Львові продовжили ще на тиждень. Втім, учням 5-11 класів дозволили повернутись до очного навчання.
Про це заявив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг посадовця.
Проте остаточне рішення прийматиме директор кожного закладу окремо. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС 11 лютого.
За словами Андрія Москаленка, ситуація з коронавірусм у Львові дещо стабілізувалась, однак захворюваність все ж залишається на високому рівні. Місцева влада прийняла рішення дозволити учням старших класів повернутись до очного навчання. Це стосується і мистецьких закладів, секцій та гуртків. В такому ж форматі зараз вчаться початкові класи.
Окрім того, карантин у місті продовжили ще на тиждень, до 20 лютого. У Львові зараз діють такі правила:
- кафе і ресторани, продовольчі й непродовольчі ринки, розважальні заклади, спортзали, фітнес-центри та басейни можуть працювати лише при повній вакцинації працівників і відвідувачів або наявності в них обох негативного ПЛР-тесту;
- проведення масових заходів можливе тільки при повній вакцинації організаторів і відвідувачів або наявності у них негативного ПЛР-тесту.
- робота дитячих розважальних центрів взагалі тимчасово заборонена.