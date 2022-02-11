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Карантин во Львове продлили до 20 февраля. Но ограничения по школам ослабили

Автор: Анастасия Рокитна

Карантин во Львове продлили еще на неделю. Впрочем, ученикам 5-11 классов разрешили вернуться к очному обучению.

Об этом заявил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг чиновника.

Однако окончательное решение будет принимать директор каждого заведения отдельно. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС 11 февраля.

По словам Андрея Москаленко, ситуация с коронавирусм во Львове несколько стабилизировалась, однако заболеваемость все же остается на высоком уровне. Местные власти приняли решение разрешить ученикам старших классов вернуться к очному обучению. Это касается и художественных заведений, секций и кружков. В таком же формате сейчас учатся начальные классы.

Кроме того, карантин в городе продлили еще на неделю, до 20 февраля. Во Львове сейчас действуют такие правила:

  • кафе и рестораны, продовольственные и непродовольственные рынки, развлекательные заведения, спортзалы, фитнес-центры и бассейны могут работать лишь при полной вакцинации работников и посетителей или наличии у них отрицательного ПЦР-теста;
  • проведение массовых мероприятий возможно только при полной вакцинации организаторов и посетителей или наличии у них отрицательного ПЦР-теста.
  • работа детских развлекательных центров вообще временно запрещена.

Напомним, "красная" зона расширились, и только Полтавская область находится в "желтой" зоне.

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Львов