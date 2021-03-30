ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантин во Львовской области пока не планируют ужесточать

Новина українською → Львовская область, Вторник 30 марта 2021 13:18
Карантин во Львовской области пока не планируют ужесточать Фото: во Львовской области не будут ужесточать ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Львовская область пока не планирует ужесточать карантинные ограничения, пока городская власть Львова продлевает усиленный локдаун до 14 апреля. На территории области ситуация не критическая.

Об этом сообщил глава Департамент здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис, передает "Львовский портал".

Интенсивный показатель заболеваемости COVID-19 во Львовском районе в полтора раза выше, чем в области. Чемерис отметил, что на территории области нет оснований ужесточать ограничения.

"По поводу интенсивного среднего показателя заболеваемости COVID-19, в области он составляет 597. Во Львовском районе, в частности по Львову, он приближается к 900. Соответственно, наибольшей проблемой для нас является Львовский район", - сообщили в ЛОГА.

Отметим, Львовская область находится в "красной" зоне карантина. В частности, сегодня во Львове усилили локдаун. Жесткий карантин будет действовать минимум до 12 апреля.

Напомним, уровень госпитализаций из-за коронавируса превышен в 21 регионе.

Как писало РБК-Украина, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещается принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и другие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19