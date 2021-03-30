Карантин во Львовской области пока не планируют ужесточать
Львовская область пока не планирует ужесточать карантинные ограничения, пока городская власть Львова продлевает усиленный локдаун до 14 апреля. На территории области ситуация не критическая.
Об этом сообщил глава Департамент здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис, передает "Львовский портал".
Интенсивный показатель заболеваемости COVID-19 во Львовском районе в полтора раза выше, чем в области. Чемерис отметил, что на территории области нет оснований ужесточать ограничения.
"По поводу интенсивного среднего показателя заболеваемости COVID-19, в области он составляет 597. Во Львовском районе, в частности по Львову, он приближается к 900. Соответственно, наибольшей проблемой для нас является Львовский район", - сообщили в ЛОГА.
Отметим, Львовская область находится в "красной" зоне карантина. В частности, сегодня во Львове усилили локдаун. Жесткий карантин будет действовать минимум до 12 апреля.
Напомним, уровень госпитализаций из-за коронавируса превышен в 21 регионе.
Как писало РБК-Украина, в "красной зоне" действуют наиболее жесткие карантинные меры - запрещается принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и другие.