Карантин у Львівській області поки не планують посилювати
Львівська область поки не планує посилювати карантинні обмеження, поки міська влада Львова продовжує посилений локдаун до 14 квітня. На території області ситуація не є критичною.
Про це повідомив очільник Департамент охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис, передає "Львівський портал".
Інтенсивний показник захворюваності на COVID-19 у Львіському районі в півтори рази вищий, ніж у області. Чемерис зазначив, що на території області немає підстав посилювати обмеження.
"Щодо інтенсивного середнього показника захворюваності на COVID-19, в області він становить 597. По Львівському району, зокрема по Львову, він наближається до 900. Відповідно, найбільшою проблемою для нас є Львівський район", - повідомили в ЛОДА.
Зазначимо, Львівська область перебуває в "червоній" зоні карантину. Зокрема, сьогодні у Львові посилили локдаун. Жорсткий карантин буде діяти мінімум до 12 квітня.
Нагадаємо, рівень госпіталізацій через коронавірус перевищено у 21 регіоні.
Як писало РБК-Україна, в "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - забороняється приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів та інші.