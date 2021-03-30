Карантин у Львівській області поки не планують посилювати

Львівська область поки не планує посилювати карантинні обмеження, поки міська влада Львова продовжує посилений локдаун до 14 квітня . На території області ситуація не є критичною.

Інтенсивний показник захворюваності на COVID-19 у Львіському районі в півтори рази вищий, ніж у області. Чемерис зазначив, що на території області немає підстав посилювати обмеження.

"Щодо інтенсивного середнього показника захворюваності на COVID-19, в області він становить 597. По Львівському району, зокрема по Львову, він наближається до 900. Відповідно, найбільшою проблемою для нас є Львівський район", - повідомили в ЛОДА.

Зазначимо, Львівська область перебуває в "червоній" зоні карантину. Зокрема, сьогодні у Львові посилили локдаун. Жорсткий карантин буде діяти мінімум до 12 квітня.