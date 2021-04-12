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Карантин на Пасху: в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 09:10
Карантин на Пасху: в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения Фото: в Минздраве сказали, какие ограничения могут быть на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине 2 мая будет Пасха. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на праздник.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко, говорится в материале "Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине".

В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.

Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.

По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 новых случаев коронавируса.

Как сообщали в Минздраве, еще две области в ближайшее время перейдут в "желтую" зону.

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