Карантин на Пасху: в Минздраве рассказали, какие могут быть ограничения

В Украине 2 мая будет Пасха. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на праздник.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко, говорится в материале "Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине" .

В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.

Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.

По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".