ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин на Великдень: у МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 09:10
Карантин на Великдень: у МОЗ розповіли, які можуть бути обмеження Фото: у МОЗ сказали, які обмеження можуть бути на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні 2 травня буде Великдень. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на свято.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні".

У питанні проведення великодніх свят потрібно знайти найоптимальніше й компромісне рішення, повідомив він.

Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони знаходяться в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Пасхи, каже головний санлікар.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був у минулому році", - сказав Ляшко.

За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.

Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7856 нових випадків коронавірусу.

Як повідомили в МОЗ, ще дві області найближчим часом перейдуть у "жовту" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Пасха Карантин Мінстерство охорони здоров'я України
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19