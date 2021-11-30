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Карантин по-новому. Как изменятся правила с 6 декабря (полный список)

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 13:52
Карантин по-новому. Как изменятся правила с 6 декабря (полный список) Фото: карантин в Украине меняет правила (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Украине с 6 декабря будет действовать по новым правилам. В частности, ужесточатся требования для областей "желтой" зоны.

Подробнее об изменениях карантина - в материале РБК-Украина ниже.

"Зеленая" зона

Новое правило ввели для транспорта. Так, теперь в "зеленой" зоне в общественном транспорте ввели ограничение по числу пассажиров - оно не должно превышать число мест для сидения и 50% мест для стояния.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Также запрещается:

  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и сотрудников,
  • пребывание на улицах без документов,
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

"Желтая" зона

В "желтой" зоне действуют все ограничения, как и в "зеленой", в том числе для транспорта. А также добавляются новые запреты на:

  • работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работу спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничений можно избежать при наличии одного из документов:

  • "желтого" COVID-сертификата или бумажной справки 063-О (срок действия 30 дней);
  • "зеленого" COVID-сертификата (срок действия год);
  • международного свидетельства о вакцинации (срок действия год);
  • иностранного COVID-сертификата о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (срок действия год);
  • отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа).
  • сертификата о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Таким образом, для работы бизнеса в "желтой" зоне достаточно одной прививки, подтверждением которой является "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дия" или временная справка 063-О, выданная семейным врачом или врачом, проводившим прививку.

Вместе с тем, срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней (раньше он действовал 120 дней).

"Красная" зона

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, фитнес-центров, заведений культуры, а также под запретом массовые мероприятия. Кроме того, запрещается работа учебных заведений, где полный курс вакцинации прошли менее 100% сотрудников, исключение - детские садики и начальные классы школ.

При этом, ограничения не будут действовать при 100% вакцинации посетителей и сотрудников. Для "красной" зоны требуется "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

"Желтый" COVID-сертификат не будет действителен для работы бизнеса в "красной" зоне.

Какие еще правила действуют

  • Самоизоляция. Лица, прибывшие из РФ и находившиеся на ее территории более 7 дней в течение последних двух недель, должны провести на самоизоляции 14 дней. Самоизоляция не может быть прекращен даже при наличии отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, Кабмин планирует обязать проходить изоляцию граждан, которые вернулись из стран, где обнаружили штамм “Омикрон”.
  • Считывание QR-кода. Сотрудники общественных учреждений должны проверять у посетителей все COVID-сертификаты путем считывания QR-кода мобильным приложением "Дия". Без считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным.
  • Штрафы. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников COVID-документов, владельцу заведения грозит от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.
  • Без ограничений продолжают работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.
  • Ужесточение правил. Местные власти начиная с "оранжевой" зоны могут вводить дополнительные ограничения на уровне региона.
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