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Карантин по-новому. Як зміняться правила з 6 грудня (повний список)

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 13:52
Карантин по-новому. Як зміняться правила з 6 грудня (повний список) Фото: карантин в Україні змінює правила (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Україні з 6 грудня діятиме за новими правилами. Зокрема, посиляться вимоги для областей "жовтої" зони.

Детальніше про зміни карантину - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Зелена" зона

Нове правило ввели для транспорту. Так, тепер в "зеленій" зоні в громадському транспорті ввели обмеження по числу пасажирів - воно не повинно перевищувати число місць для сидіння і 50% місць для стояння.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.

Також забороняється:

  • робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% учнів і співробітників,
  • перебування на вулицях без документів,
  • самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

"Жовта" зона

У "жовтій" зоні діють всі обмеження, як і в "зеленій", в тому числі для транспорту. А також додаються нові заборони на:

  • роботу навчальних закладів, в яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
  • роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • роботу закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
  • роботу спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних закладів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмежень можна уникнути при наявності одного з документів:

  • "жовтого" COVID-сертифіката або паперової довідки 063-О (термін дії 30 днів);
  • "зеленого" COVID-сертифіката (термін дії рік);
  • міжнародного свідоцтва про вакцинацію (термін дії рік);
  • іноземного COVID-сертифіката про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (термін дії рік);
  • негативного результату ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години).
  • сертифіката про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

Таким чином, для роботи бізнесу в "жовтій" зоні достатньо одного щеплення, підтвердженням якого є "жовтий" COVID-сертифікат у додатку "Дія" або тимчасова довідка 063-О, видана сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення.

Разом з тим, термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів (раніше він діяв 120 днів).

"Червона" зона

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, фітнес-центрів, закладів культури, а також під забороною масові заходи. Крім того, забороняється робота навчальних закладів, де повний курс вакцинації пройшли менше 100% співробітників, виняток - дитячі садки та початкові класи шкіл.

При цьому, обмеження не будуть діяти при 100% вакцинації відвідувачів і співробітників. Для "червоної" зони потрібно мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

"Жовтий" COVID-сертифікат не буде дійсний для роботи бізнесу в "червоній" зоні.

Які ще правила діють

  • Самоізоляція. Особи, які прибули з РФ і перебували на її території більше 7 днів протягом останніх двох тижнів, повинні провести на самоізоляції 14 днів. Самоізоляція не може бути припинений навіть при наявності негативного тесту на COVID-19. Крім того, Кабмін планує зобов'язати проходити ізоляцію громадян, які повернулися з країн, де виявили штам "Омікрон".
  • Зчитування QR-коду. Співробітники громадських установ повинні перевіряти у відвідувачів всі COVID-сертифікати шляхом зчитування QR-коду мобільним додатком "Дія". Без зчитування сертифікат не вважається наданим і перевіреним.
  • Штраф. У разі відсутності у відвідувачів або співробітників COVID-документів, власнику закладу загрожує від 34 до 170 тисяч гривень штрафу.
  • Без обмежень продовжують працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.
  • Посилення правил. Місцева влада починаючи з "помаранчевої" зони може вводити додаткові обмеження на рівні регіону.
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