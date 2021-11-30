Карантин по-новому. Як зміняться правила з 6 грудня (повний список)

Карантин в Україні з 6 грудня діятиме за новими правилами. Зокрема, посиляться вимоги для областей "жовтої" зони.

Детальніше про зміни карантину - в матеріалі РБК-Україна нижче.

"Зелена" зона

Нове правило ввели для транспорту. Так, тепер в "зеленій" зоні в громадському транспорті ввели обмеження по числу пасажирів - воно не повинно перевищувати число місць для сидіння і 50% місць для стояння.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.

Також забороняється:

робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% учнів і співробітників,

перебування на вулицях без документів,

самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

"Жовта" зона

У "жовтій" зоні діють всі обмеження, як і в "зеленій", в тому числі для транспорту. А також додаються нові заборони на:

роботу навчальних закладів, в яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

роботу закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

роботу спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмежень можна уникнути при наявності одного з документів:

"жовтого" COVID-сертифіката або паперової довідки 063-О (термін дії 30 днів);

"зеленого" COVID-сертифіката (термін дії рік);

міжнародного свідоцтва про вакцинацію (термін дії рік);

іноземного COVID-сертифіката про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (термін дії рік);

негативного результату ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години).

сертифіката про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

Таким чином, для роботи бізнесу в "жовтій" зоні достатньо одного щеплення, підтвердженням якого є "жовтий" COVID-сертифікат у додатку "Дія" або тимчасова довідка 063-О, видана сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення.

Разом з тим, термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів (раніше він діяв 120 днів).

"Червона" зона

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, фітнес-центрів, закладів культури, а також під забороною масові заходи. Крім того, забороняється робота навчальних закладів, де повний курс вакцинації пройшли менше 100% співробітників, виняток - дитячі садки та початкові класи шкіл.

При цьому, обмеження не будуть діяти при 100% вакцинації відвідувачів і співробітників. Для "червоної" зони потрібно мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

"Жовтий" COVID-сертифікат не буде дійсний для роботи бізнесу в "червоній" зоні.

Які ще правила діють