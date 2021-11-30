Карантин по-новому. Як зміняться правила з 6 грудня (повний список)
Карантин в Україні з 6 грудня діятиме за новими правилами. Зокрема, посиляться вимоги для областей "жовтої" зони.
Детальніше про зміни карантину - в матеріалі РБК-Україна нижче.
"Зелена" зона
Нове правило ввели для транспорту. Так, тепер в "зеленій" зоні в громадському транспорті ввели обмеження по числу пасажирів - воно не повинно перевищувати число місць для сидіння і 50% місць для стояння.
Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.
Також забороняється:
- робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходиться більше 50% учнів і співробітників,
- перебування на вулицях без документів,
- самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.
"Жовта" зона
У "жовтій" зоні діють всі обмеження, як і в "зеленій", в тому числі для транспорту. А також додаються нові заборони на:
- роботу навчальних закладів, в яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- роботу закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- роботу спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмежень можна уникнути при наявності одного з документів:
- "жовтого" COVID-сертифіката або паперової довідки 063-О (термін дії 30 днів);
- "зеленого" COVID-сертифіката (термін дії рік);
- міжнародного свідоцтва про вакцинацію (термін дії рік);
- іноземного COVID-сертифіката про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (термін дії рік);
- негативного результату ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години).
- сертифіката про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).
Таким чином, для роботи бізнесу в "жовтій" зоні достатньо одного щеплення, підтвердженням якого є "жовтий" COVID-сертифікат у додатку "Дія" або тимчасова довідка 063-О, видана сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення.
Разом з тим, термін дії "жовтого" сертифіката скоротили до 30 днів (раніше він діяв 120 днів).
"Червона" зона
У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, фітнес-центрів, закладів культури, а також під забороною масові заходи. Крім того, забороняється робота навчальних закладів, де повний курс вакцинації пройшли менше 100% співробітників, виняток - дитячі садки та початкові класи шкіл.
При цьому, обмеження не будуть діяти при 100% вакцинації відвідувачів і співробітників. Для "червоної" зони потрібно мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
"Жовтий" COVID-сертифікат не буде дійсний для роботи бізнесу в "червоній" зоні.
Які ще правила діють
- Самоізоляція. Особи, які прибули з РФ і перебували на її території більше 7 днів протягом останніх двох тижнів, повинні провести на самоізоляції 14 днів. Самоізоляція не може бути припинений навіть при наявності негативного тесту на COVID-19. Крім того, Кабмін планує зобов'язати проходити ізоляцію громадян, які повернулися з країн, де виявили штам "Омікрон".
- Зчитування QR-коду. Співробітники громадських установ повинні перевіряти у відвідувачів всі COVID-сертифікати шляхом зчитування QR-коду мобільним додатком "Дія". Без зчитування сертифікат не вважається наданим і перевіреним.
- Штраф. У разі відсутності у відвідувачів або співробітників COVID-документів, власнику закладу загрожує від 34 до 170 тисяч гривень штрафу.
- Без обмежень продовжують працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.
- Посилення правил. Місцева влада починаючи з "помаранчевої" зони може вводити додаткові обмеження на рівні регіону.