Карантин по-новому. Как изменятся правила с 6 декабря (полный список)

"Зеленая" зона

Новое правило ввели для транспорта. Так, теперь в "зеленой" зоне в общественном транспорте ввели ограничение по числу пассажиров - оно не должно превышать число мест для сидения и 50% мест для стояния.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Также запрещается:

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и сотрудников,

пребывание на улицах без документов,

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

"Желтая" зона

В "желтой" зоне действуют все ограничения, как и в "зеленой", в том числе для транспорта. А также добавляются новые запреты на:

работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работу спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

Ограничений можно избежать при наличии одного из документов:

"желтого" COVID-сертификата или бумажной справки 063-О (срок действия 30 дней);

"зеленого" COVID-сертификата (срок действия год);

международного свидетельства о вакцинации (срок действия год);

иностранного COVID-сертификата о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (срок действия год);

отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа).

сертификата о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Таким образом, для работы бизнеса в "желтой" зоне достаточно одной прививки, подтверждением которой является "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дия" или временная справка 063-О, выданная семейным врачом или врачом, проводившим прививку.

Вместе с тем, срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней (раньше он действовал 120 дней).

"Красная" зона

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, фитнес-центров, заведений культуры, а также под запретом массовые мероприятия. Кроме того, запрещается работа учебных заведений, где полный курс вакцинации прошли менее 100% сотрудников, исключение - детские садики и начальные классы школ.

При этом, ограничения не будут действовать при 100% вакцинации посетителей и сотрудников. Для "красной" зоны требуется "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

"Желтый" COVID-сертификат не будет действителен для работы бизнеса в "красной" зоне.

Какие еще правила действуют