Карантин по-новому. Как изменятся правила с 6 декабря (полный список)

"Зеленая" зона
Новое правило ввели для транспорта. Так, теперь в "зеленой" зоне в общественном транспорте ввели ограничение по числу пассажиров - оно не должно превышать число мест для сидения и 50% мест для стояния.
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Также запрещается:
- работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и сотрудников,
- пребывание на улицах без документов,
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
"Желтая" зона
В "желтой" зоне действуют все ограничения, как и в "зеленой", в том числе для транспорта. А также добавляются новые запреты на:
- работу учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работу кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работу заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
- работу спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
- межобластные и международные перевозки.
Ограничений можно избежать при наличии одного из документов:
- "желтого" COVID-сертификата или бумажной справки 063-О (срок действия 30 дней);
- "зеленого" COVID-сертификата (срок действия год);
- международного свидетельства о вакцинации (срок действия год);
- иностранного COVID-сертификата о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (срок действия год);
- отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа).
- сертификата о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Таким образом, для работы бизнеса в "желтой" зоне достаточно одной прививки, подтверждением которой является "желтый" COVID-сертификат в приложении "Дия" или временная справка 063-О, выданная семейным врачом или врачом, проводившим прививку.
Вместе с тем, срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней (раньше он действовал 120 дней).
"Красная" зона
В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, фитнес-центров, заведений культуры, а также под запретом массовые мероприятия. Кроме того, запрещается работа учебных заведений, где полный курс вакцинации прошли менее 100% сотрудников, исключение - детские садики и начальные классы школ.
При этом, ограничения не будут действовать при 100% вакцинации посетителей и сотрудников. Для "красной" зоны требуется "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
"Желтый" COVID-сертификат не будет действителен для работы бизнеса в "красной" зоне.
Какие еще правила действуют
-
Самоизоляция. Лица, прибывшие из РФ и находившиеся на ее территории более 7 дней в течение последних двух недель, должны провести на самоизоляции 14 дней. Самоизоляция не может быть прекращен даже при наличии отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, Кабмин планирует обязать проходить изоляцию граждан, которые вернулись из стран, где обнаружили штамм “Омикрон”.
-
Считывание QR-кода. Сотрудники общественных учреждений должны проверять у посетителей все COVID-сертификаты путем считывания QR-кода мобильным приложением "Дия". Без считывания сертификат не считается предоставленным и проверенным.
-
Штрафы. В случае отсутствия у посетителей или сотрудников COVID-документов, владельцу заведения грозит от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.
-
Без ограничений продолжают работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.
-
Ужесточение правил. Местные власти начиная с "оранжевой" зоны могут вводить дополнительные ограничения на уровне региона.