Карантин для транспорта ужесточили. Какая ситуация на вокзале Киева

В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. Они касаются всех видов транспорта, включая самолеты, автобусы и поезда.

Кореспондент РБК-Украина побывал на железнодорожном вокзале в Киеве, чтоб узнать о ситуации в связи с новыми правилами.

Как известно, в Украине с сегодняшнего дня пассажиры должны предоставить не только билет на транспорт и паспорт, но и доказательство о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. При этом, ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до поездки. Новые правила действуют во всех видах транспорта.

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале, как всегда, людно. Контролировать перевозки пассажиров начала полиция, которая регулярно дежурит на вокзале.

В связи с проверкой документов посадка пассажиров на поезда слегка затянулась. Предоставить документы о вакцинации можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина.

К примеру, на поезд Интерсити выстроилась небольшая очередь, однако все пассажиры успели вовремя занять свои места в вагонах до отправки поезда.

Однако одному пассажиру все же отказали в поездке. Он не скандалил - просто покинул очередь.

В помещении вокзала организовали пункт экспресс-тестирований на COVID-19. Стоимость теста составляет 350 гривен.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина.

Также интересно, что на автостанции возле ж/д вокзала, где перевозки в основном осуществляют частники, никакие проверки пока не ведутся - люди свободно занимают места в маршрутках и автобусах.