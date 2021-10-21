Карантин для транспорту посилили. Яка ситуація на вокзалі Києва

В Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень пасажирів всередині країни. Вони стосуються всіх видів транспорту, включаючи літаки, автобуси і поїзди.

Кореспондент РБК-Україна побував на залізничному вокзалі в Києві, щоб дізнатися про ситуацію у зв'язку з новими правилами.

Як відомо, в Україні відсьогодні пасажири повинні надати не тільки квиток на транспорт та паспорт, але й доказ про вакцинацію або негативний тест на коронавірус. При цьому, ПЛР-тест повинен бути зроблений за 72 години до поїздки. Нові правила діють у всіх видах транспорту.

У Києві на Центральному залізничному вокзалі, як завжди, людно. Контролювати перевезення пасажирів почала поліція, яка регулярно чергує на вокзалі.

У зв'язку з перевіркою документів посадка пасажирів на потяги злегка затягнулася. Надати документи про вакцинацію можна як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна.

Наприклад, на поїзд Інтерсіті вишикувалася невелика черга, проте всі пасажири встигли вчасно зайняти свої місця у вагонах до відправки поїзда.

Одному пасажиру все ж відмовили в поїздці. Він не скандалив - просто покинув чергу.

У приміщенні вокзалу організували пункт Експрес-тестувань на COVID-19. Вартість тесту становить 350 гривень.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна.

Також цікаво, що на автостанції біля залізничного вокзалу, де перевезення в основному здійснюють приватники, ніякі перевірки поки не проводять - люди вільно займають місця в маршрутках і автобусах.