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Карантин в Украине: какие области рискуют перейти в "красную" зону

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 09:19
Карантин в Украине: какие области рискуют перейти в "красную" зону Фото: в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 6 февраля 2022 года в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине остаются две области - Ивано-Франковская и Ровенская. Но под угрозой перехода в нее находятся еще 10 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения

Согласно данным Минздрава, критериям переходу в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Причем в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в "красную" зону достаточно двух.

Фото: карта карантина в Украине

Самая благоприятная ситуация в Полтавской и Кировоградской областях, где нет превышений нормы ни по одному из критериев. Вместе с ними в "желтой" зоне карантина еще остаются Днепропетровская и Запорожская области.

Ограничения "красной" зоны

При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещается:

  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

В "красной" зоне учебные заведения могут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей) "зеленого" COVID-сертификата.

Отметим, "красную" зону должны были расширить еще 4 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом среди детей, и родителей призывают оставлять детей дома, если есть симптомы простуды.

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