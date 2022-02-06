Карантин в Украине: какие области рискуют перейти в "красную" зону

По состоянию на 6 февраля 2022 года в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине остаются две области - Ивано-Франковская и Ровенская. Но под угрозой перехода в нее находятся еще 10 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения

Согласно данным Минздрава, критериям переходу в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями соответствуют Винницкая, Донецкая, Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Причем в Житомирской и Николаевской областях показатели превышены сразу по трем критериям, хотя для перехода в "красную" зону достаточно двух.

Фото: карта карантина в Украине

Самая благоприятная ситуация в Полтавской и Кировоградской областях, где нет превышений нормы ни по одному из критериев. Вместе с ними в "желтой" зоне карантина еще остаются Днепропетровская и Запорожская области.

Ограничения "красной" зоны

При введении "красного" уровня эпидемической опасности запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

В "красной" зоне учебные заведения могут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Ограничения не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей) "зеленого" COVID-сертификата.