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"Красную" зону карантина в Украине сегодня расширят: что известно

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 11:20
"Красную" зону карантина в Украине сегодня расширят: что известно Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина. Решение примут уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кузина во время брифинга.

"Сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в "красный" уровень эпидемической опасности", - сказал санврач.

Какие регионы под угрозой

По данным карты эпидемиологической ситуации Минздрава, в Украине под угрозой введения в зону с самыми жесткими ограничениями следующие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая.

Какие области уже в "красной" зоне

В настоящее время в "красной" зоне карантина находятся две области - Ивано-Франковская и Ровенская.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения назвали области-кандидаты на "красную" зону.

Добавим, по данным Киевской школы экономики, в Украине в ближайшее время ожидается парад вхождения регионов в "красную" зону.

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