"Красную" зону карантина в Украине сегодня расширят: что известно

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в "красную" зону карантина. Решение примут уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кузина во время брифинга.

"Сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в "красный" уровень эпидемической опасности", - сказал санврач.

Какие регионы под угрозой

По данным карты эпидемиологической ситуации Минздрава, в Украине под угрозой введения в зону с самыми жесткими ограничениями следующие области:

Винницкая,

Волынская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Киевская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая.

Какие области уже в "красной" зоне

В настоящее время в "красной" зоне карантина находятся две области - Ивано-Франковская и Ровенская.