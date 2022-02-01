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Карантин в Украине: Киев в "оранжевой" зоне, "желтых" областей резко стало меньше

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 09:01
Карантин в Украине: Киев в "оранжевой" зоне, "желтых" областей резко стало меньше Фото: Киев сегодня в "оранжевой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 1 февраля в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей Украины, а также Киев. "Желтая" зона карантина резко сократилась.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Карантин в Украине: Киев в &quot;оранжевой&quot; зоне, &quot;желтых&quot; областей резко стало меньше

"Красная" зона

Сегодня в этой зоне две области:

  • Ивано-Франковска.
  • Ровенская.

Впрочем, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая тоже под угрозой локдауна. Там по два показателя Минздрава являются критическими.

"Оранжевая" зона

  • Винницкая область.
  • Волынская область.
  • Донецкая область.
  • Житомирская область.
  • Закарпатская область.
  • Запорожская область.
  • Львовская область.
  • Николаевская область.
  • Одесская область.
  • Сумская область.
  • Тернопольская область..
  • Луганская область.
  • Хмельницкая область.
  • Черкасская область.
  • Черниговская область.
  • Черновицкая область,
  • Херсонская область,
  • Харьковская область,
  • Киев.

"Желтая" зона

Тем временем, эта зона стремительно сокращается. В ней осталось только четыре области:

  • Днепропетровская.
  • Киевская.
  • Кировоградская.
  • Полтавская.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 30 768 человек.

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