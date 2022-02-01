Карантин в Украине: Киев в "оранжевой" зоне, "желтых" областей резко стало меньше

По состоянию на 1 февраля в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей Украины, а также Киев. "Желтая" зона карантина резко сократилась.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Красная" зона

Сегодня в этой зоне две области:

Ивано-Франковска.

Ровенская.

Впрочем, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая тоже под угрозой локдауна. Там по два показателя Минздрава являются критическими.

"Оранжевая" зона

Винницкая область.

Волынская область.

Донецкая область.

Житомирская область.

Закарпатская область.

Запорожская область.

Львовская область.

Николаевская область.

Одесская область.

Сумская область.

Тернопольская область..

Луганская область.

Хмельницкая область.

Черкасская область.

Черниговская область.

Черновицкая область,

Херсонская область,

Харьковская область,

Киев.

"Желтая" зона

Тем временем, эта зона стремительно сокращается. В ней осталось только четыре области: