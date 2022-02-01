Карантин в Украине: Киев в "оранжевой" зоне, "желтых" областей резко стало меньше
Фото: Киев сегодня в "оранжевой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 1 февраля в "оранжевой" зоне карантина находятся большинство областей Украины, а также Киев. "Желтая" зона карантина резко сократилась.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
"Красная" зона
Сегодня в этой зоне две области:
- Ивано-Франковска.
- Ровенская.
Впрочем, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая тоже под угрозой локдауна. Там по два показателя Минздрава являются критическими.
"Оранжевая" зона
- Винницкая область.
- Волынская область.
- Донецкая область.
- Житомирская область.
- Закарпатская область.
- Запорожская область.
- Львовская область.
- Николаевская область.
- Одесская область.
- Сумская область.
- Тернопольская область..
- Луганская область.
- Хмельницкая область.
- Черкасская область.
- Черниговская область.
- Черновицкая область,
- Херсонская область,
- Харьковская область,
- Киев.
"Желтая" зона
Тем временем, эта зона стремительно сокращается. В ней осталось только четыре области:
- Днепропетровская.
- Киевская.
- Кировоградская.
- Полтавская.