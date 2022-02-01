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Карантин в Україні: Київ в "помаранчевій" зоні, "жовтих" областей різко стало менше

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 09:01
Карантин в Україні: Київ в "помаранчевій" зоні, "жовтих" областей різко стало менше Фото: Київ сьогодні в "помаранчевій" зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Станом на 1 лютого в "помаранчевій" зоні карантину перебувають більшість областей України, а також Київ. "Жовта" зона карантину різко скоротилась.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Карантин в Україні: Київ в &quot;помаранчевій&quot; зоні, &quot;жовтих&quot; областей різко стало менше

"Червона" зона

Сьогодні в цій зоні дві області:

  • Івано-Франківська.
  • Рівненська.

Втім, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька під загрозою локдауну. Там по два показники МОЗ є критичними.

"Помаранчева" зона

  • Вінницька область.
  • Волинська область.
  • Донецька область.
  • Житомирська область.
  • Закарпатська область.
  • Запорізька область.
  • Львівська область.
  • Миколаївська область.
  • Одеська область.
  • Сумська область.
  • Тернопільська область..
  • Луганська область.
  • Хмельницька область.
  • Черкаська область.
  • Чернігівська область.
  • Чернівецька область,
  • Херсонська область,
  • Харківська область,
  • Київ.

"Жовта" зона

Тим часом, ця зона стрімко скорочується. У ній залишилось тільки чотири області:

  • Дніпропетровська.
  • Київська.
  • Кіровоградська.
  • Полтавська.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 30 768 людей.

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