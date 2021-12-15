Карантин в Украине. "Красная" зона сократилась, а "желтая" - становится все больше

В Украине сегодня из "красной" зоны карантина вышли Винницкая и Хмельницкая области. "Желтая" зона карантина расширилась до 15 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Желтая" зона

Сейчас в эту зону входят:

г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая области.

"Красная" зона

Эта зона сократилась и сейчас в ней находятся:

Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская.

В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

Закарпатская,

Одесская.

Новые правила карантина

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.