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Карантин в Украине. "Красная" зона сократилась, а "желтая" - становится все больше

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Киев, Среда 15 декабря 2021 09:19
Карантин в Украине. "Красная" зона сократилась, а "желтая" - становится все больше Фото: в Украине сократилась "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня из "красной" зоны карантина вышли Винницкая и Хмельницкая области. "Желтая" зона карантина расширилась до 15 регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине. &quot;Красная&quot; зона сократилась, а &quot;желтая&quot; - становится все больше

"Желтая" зона

Сейчас в эту зону входят:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая,
  13. Донецкая,
  14. Винницкая,
  15. Хмельницкая области.

"Красная" зона

Эта зона сократилась и сейчас в ней находятся:

  1. Волынская,
  2. Житомирская,
  3. Запорожская,
  4. Киевская,
  5. Николаевская,
  6. Сумская,
  7. Черкасская,
  8. Черниговская.

В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

  • Закарпатская,
  • Одесская.

Новые правила карантина

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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