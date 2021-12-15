Карантин в Украине. "Красная" зона сократилась, а "желтая" - становится все больше
В Украине сегодня из "красной" зоны карантина вышли Винницкая и Хмельницкая области. "Желтая" зона карантина расширилась до 15 регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Желтая" зона
Сейчас в эту зону входят:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая области.
"Красная" зона
Эта зона сократилась и сейчас в ней находятся:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.
"Оранжевая" зона
В этой зоне две области:
- Закарпатская,
- Одесская.
Новые правила карантина
В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.