Карантин в Україні. "Червона" зона скоротилась, а "жовта" - стає все більше
В Україні сьогодні з "червоної" зони карантину вийшли Вінницька та Хмельницька області. "Жовта" зона карантину розширилась до 15 регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Жовта" зона
Зараз в цю зону входять:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька області.
"Червона" зона
Ця зона скоротилась і зараз в ній перебувають:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
У Київській школі економіки прогнозують вихід Київської та Житомирської областей на цьому тижні.
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
- Закарпатська,
- Одеська.
Нові правила карантину
У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.