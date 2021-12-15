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Карантин в Україні. "Червона" зона скоротилась, а "жовта" - стає все більше

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Київ, Середа 15 грудня 2021 09:19
Карантин в Україні. "Червона" зона скоротилась, а "жовта" - стає все більше Фото: в Україні скоротилась "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні з "червоної" зони карантину вийшли Вінницька та Хмельницька області. "Жовта" зона карантину розширилась до 15 регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні. &quot;Червона&quot; зона скоротилась, а &quot;жовта&quot; - стає все більше

"Жовта" зона

Зараз в цю зону входять:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька,
  14. Вінницька,
  15. Хмельницька області.

"Червона" зона

Ця зона скоротилась і зараз в ній перебувають:

  1. Волинська,
  2. Житомирська,
  3. Запорізька,
  4. Київська,
  5. Миколаївська,
  6. Сумська,
  7. Черкаська,
  8. Чернігівська.

У Київській школі економіки прогнозують вихід Київської та Житомирської областей на цьому тижні.

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Закарпатська,
  • Одеська.

Нові правила карантину

У регіонах, які перейшли до "жовтої" зони карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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