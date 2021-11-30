Карантин в Украине. В "красной" зоне больше половины областей, в "желтой" - четыре
Фото: в Украине в "красной" зоне 19 регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В "красной" зоне продолжает находиться более половины областей Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Красная" зона
Эта зона охватывает 19 регионов:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая,
- Киев.
"Оранжевая" зона
В этой зоне две области:
- Полтавская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольскую,
- Кировоградскую,
- Черновицкую,
- Харьковскую.