Карантин в Україні. В "червоній" зоні більше половини областей, у "жовтій" - чотири
Фото: в Україні в "червоній" зоні 19 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
В "червоній" зоні продовжує перебувати більше половини областей України. У "жовтій" - чотири, а у "помаранчевій" - тільки дві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Червона" зона
Ця зона охоплює 19 регіонів:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька,
- Київ.
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
- Полтавська,
- Закарпатська.
"Жовта" зона
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільську,
- Кіровоградську,
- Чернівецьку,
- Харківську.