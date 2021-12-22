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Карантин в Украине. "Красных" областей с 23 декабря останется две. Все остальные - "желтые"

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Киев, Среда 22 декабря 2021 09:42
Карантин в Украине. "Красных" областей с 23 декабря останется две. Все остальные - "желтые" Фото: в Украине большинство областей в "желтой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красной" зоне карантина находятся 8 областей, а с завтрашнего дня - останется только две. Это Волынская и Запорожская области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Карантин в Украине. &quot;Красных&quot; областей с 23 декабря останется две. Все остальные - &quot;желтые&quot;

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая,
  13. Донецкая,
  14. Винницкая,
  15. Хмельницкая,
  16. Закарпатская,
  17. Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

  1. Волынскую,
  2. Житомирскую,
  3. Запорожскую,
  4. Киевскую,
  5. Николаевскую,
  6. Сумскую,
  7. Черкасскую,
  8. Черниговскую.

Впрочем, с 23 декабря из этой зоны выйдут почти все эти области, кроме Волынской и Запорожской. У них критический показатель новых случаев.

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