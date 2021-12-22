Карантин в Украине. "Красных" областей с 23 декабря останется две. Все остальные - "желтые"
Фото: в Украине большинство областей в "желтой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в "красной" зоне карантина находятся 8 областей, а с завтрашнего дня - останется только две. Это Волынская и Запорожская области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
"Желтая" зона
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская.
"Красная" зона
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
- Волынскую,
- Житомирскую,
- Запорожскую,
- Киевскую,
- Николаевскую,
- Сумскую,
- Черкасскую,
- Черниговскую.
Впрочем, с 23 декабря из этой зоны выйдут почти все эти области, кроме Волынской и Запорожской. У них критический показатель новых случаев.