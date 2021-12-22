Карантин в Украине. "Красных" областей с 23 декабря останется две. Все остальные - "желтые"

В Украине в "красной" зоне карантина находятся 8 областей, а с завтрашнего дня - останется только две. Это Волынская и Запорожская области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Желтая" зона

Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:

г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская.

"Красная" зона

Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:

Волынскую, Житомирскую, Запорожскую, Киевскую, Николаевскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую.

Впрочем, с 23 декабря из этой зоны выйдут почти все эти области, кроме Волынской и Запорожской. У них критический показатель новых случаев.