Карантин в Україні. "Червоних" областей з 23 грудня залишиться дві. Всі інші - "жовті"

В Україні в "червоній" зоні карантину перебувають 8 областей, а з завтрішнього дня - залишиться тільки дві. Це Волинська та Запорізька області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

Волинську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську, Чернігівську.

Втім, з 23 грудня цю зону залишать майже всі ці області, крім Волинської та Запорізької. У них критичний показник нових випадків.