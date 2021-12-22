Карантин в Україні. "Червоних" областей з 23 грудня залишиться дві. Всі інші - "жовті"
Фото: в Україні більшість областей в "жовтій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в "червоній" зоні карантину перебувають 8 областей, а з завтрішнього дня - залишиться тільки дві. Це Волинська та Запорізька області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Жовта" зона
Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська.
"Червона" зона
Ця зона зараз налічує 8 областей:
- Волинську,
- Житомирську,
- Запорізьку,
- Київську,
- Миколаївську,
- Сумську,
- Черкаську,
- Чернігівську.
Втім, з 23 грудня цю зону залишать майже всі ці області, крім Волинської та Запорізької. У них критичний показник нових випадків.