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Карантин в Україні. "Червоних" областей з 23 грудня залишиться дві. Всі інші - "жовті"

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Київ, Середа 22 грудня 2021 09:42
Карантин в Україні. "Червоних" областей з 23 грудня залишиться дві. Всі інші - "жовті" Фото: в Україні більшість областей в "жовтій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "червоній" зоні карантину перебувають 8 областей, а з завтрішнього дня - залишиться тільки дві. Це Волинська та Запорізька області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Карантин в Україні. &quot;Червоних&quot; областей з 23 грудня залишиться дві. Всі інші - &quot;жовті&quot;

"Жовта" зона

Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:

  1. м. Київ,
  2. Дніпропетровська,
  3. Івано-Франківська,
  4. Кіровоградська,
  5. Луганська,
  6. Львівська,
  7. Полтавська,
  8. Рівненська,
  9. Тернопільська,
  10. Харківська,
  11. Херсонська.
  12. Чернівецька,
  13. Донецька,
  14. Вінницька,
  15. Хмельницька,
  16. Закарпатська,
  17. Одеська.

"Червона" зона

Ця зона зараз налічує 8 областей:

  1. Волинську,
  2. Житомирську,
  3. Запорізьку,
  4. Київську,
  5. Миколаївську,
  6. Сумську,
  7. Черкаську,
  8. Чернігівську.

Втім, з 23 грудня цю зону залишать майже всі ці області, крім Волинської та Запорізької. У них критичний показник нових випадків.

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