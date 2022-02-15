Карантин в Украине. "Красных" областей - 5, а "желтых" - две и Киев
Фото: в Украине 5 областей в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в "желтой" зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. Пять областей находятся в "красной" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.
В "желтой" зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области.
Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека, а умерли - 305.