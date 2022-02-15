ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карантин в Украине. "Красных" областей - 5, а "желтых" - две и Киев

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 09:17
Карантин в Украине. "Красных" областей - 5, а "желтых" - две и Киев Фото: в Украине 5 областей в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "желтой" зоне карантина находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. Пять областей находятся в "красной" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области.

В "желтой" зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области.

Все остальные области находятся в "оранжевой" зоне.

Карантин в Украине. &quot;Красных&quot; областей - 5, а &quot;желтых&quot; - две и Киев

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 29 724 человека, а умерли - 305.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе