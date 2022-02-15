Карантин в Україні. "Червоних" областей - 5, а "жовтих" - дві і Київ
Фото: в Україні 5 областей в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні в "жовтій" зоні карантину перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.
У "жовтій" зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області.
Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 29 724 людини, а померли - 305.