ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карантин в Україні. "Червоних" областей - 5, а "жовтих" - дві і Київ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 лютого 2022 09:17
Карантин в Україні. "Червоних" областей - 5, а "жовтих" - дві і Київ Фото: в Україні 5 областей в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "жовтій" зоні карантину перебувають Київ, Полтавська та Харківська області. П'ять областей перебувають в "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області.

У "жовтій" зоні перебувають Київ, Полтавська та Харківська області.

Всі інші області перебувають у "помаранчевій" зоні.

Карантин в Україні. &quot;Червоних&quot; областей - 5, а &quot;жовтих&quot; - дві і Київ

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 29 724 людини, а померли - 305.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус