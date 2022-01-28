Карантин в Украине могут отменить. Ляшко назвал условие
В Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране. Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал условие.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление в Раде.
По его словам, нужно разъяснять преимущества вакцинации тем, у кого еще есть сомнения и достигать такого уровня прививки, как, например, в Великобритании.
"Сейчас мы наблюдаем за их результатам отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине", - заявил он.
Какие карантинные ограничения сегодня действуют в Украине
Большинство областей в Украине сейчас находятся в "оранжевой" зоне, еще 8 регионов - в "желте". В "желтой" зоне действуют усиленные ограничения, если посетители и работники учреждений не имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат об выздоровлении. Запрещено:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
В "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.
Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса, за сутки заболели более 34 тысяч человек.
Более того, в Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки.