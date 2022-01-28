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Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 10:51
Карантин в Україні можуть скасувати. Ляшко назвав умову Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України заговорили про можливість скасування карантину в країні. Голова МОЗ Віктор Ляшко назвав умову.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.

За його словами, потрібно роз’яснювати переваги вакцинації тим, хто ще має сумніви та досягати такого рівня щеплення, як, наприклад, у Великобританії.

"Зараз ми спостерігаємо за їх результатами скасування карантинних обмежень і якщо цей досвід буде успішним, то після цієї хвилі застосуємо це і в Україні", - заявив він.

Які карантинні обмеження сьогодні діють в Україні

Більшість областей в Україні зараз перебувають в "помаранчевій" зоні, ще 8 регіонів - у "жовті". У "жовтій" зоні діють посилені обмеження, якщо якщо відвідувачі та працівники установ не мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу. Заборонено:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

В "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

Нагадаємо, в Україні зафіксували антирекорд нових випадків коронавірусу, за добу захворіли понад 34 тисячі людей.

Більше того, в Україні прогнозують новий посилений спалах коронавірусу. Очікується до 70 тисяч нових випадків за добу.

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