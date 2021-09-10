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Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание

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Пятница 10 сентября 2021 12:12
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его министерство будет просить правительство собраться на внеочередное заседание. Будет рассматриваться вопрос внесения изменений в адаптивный карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас Минздрав отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции для внесения изменений в адаптивный карантин.

"Как только будет заключение Министерства юстиции, мы будем просить премьера созвали внеочередной Кабмин, где будет рассмотрен вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантин", - отмечал Ляшко.

После того, как его одобрит правительство, постановление вступит в силу через семь дней.

"Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень эпидемической опасности, а красный будет устанавливаться для определенной конкретной области", - добавил министр.

Как известно, ближайшее заседание Кабмина запланировано на 15 сентября.

Ранее в Минздраве сообщали о планах освободить от ограничений "желтой" зоны карантина людей, привитых от коронавируса первой дозой вакцины. Соответственно для "красной" зоны потребуется полная вакцинация.

Какими будут новые правила карантина осенью - в материале РБК-Украина.

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