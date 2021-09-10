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Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання

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П'ятниця 10 вересня 2021 12:12
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що його міністерство проситиме уряд зібратися на позачергове засідання. Буде розглядатися питання внесення змін в адаптивний карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в ефірі "Україна 24".

За його словами, зараз МОЗ відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції для внесення змін в адаптивний карантин.

"Як тільки буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", - зазначав Ляшко.

Після того, як її схвалить уряд, постанова набере чинності через сім днів.

"Тоді будуть всі підстави національної комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а червоний буде встановлюватися для певної конкретної області", - додав міністр.

Як відомо, найближче засідання Кабміну заплановане на 15 вересня.

Раніше в МОЗ повідомляли про плани звільнити від обмежень "жовтої" зони карантину людей, щеплених від коронавірусу першою дозою вакцини. Відповідно для "червоної" зони потрібна буде повна вакцинація.

Якими будуть нові правила карантину восени - в матеріалі РБК-Україна.

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