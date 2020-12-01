Карантин в Украине: что нужно знать об ограничениях

Карантин из-за коронавируса в Украине продолжается с марта 2020 года. За этот период времени его формат менялся несколько раз в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Подробно о карантинных ограничениях в стране на данный момент - в материале РБК-Украина.

Возврат к общенациональному карантину

11 ноября 2020 Кабинет министров принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Украине.

Согласно постановлению правительства, карантин вновь стал общенациональным - по всей стране введены ограничения, которые ранее действовали в "оранжевой" зоне. Также дополнительно был установлен карантин выходного дня с 14 ноября до 30 ноября.

Кроме того, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство рассматривает возможность введения полного локдауна на период новогодних праздников.

Что запрещено на данный момент

На всей территории Украины под запретом массовые мероприятия с количеством участников больше 20 человек.

Запрещается деятельность кинотеатров и театров при заполняемости залов свыше 50% мест для сидения.

В общественном транспорте (автомобильном, электрическом, железнодорожном) число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения. Для всех пассажиров и водителя обязательно наличие средств индивидуальной защиты.

С 22:00 до 07:00 запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кафетериев, буфетов (кроме предоставления услуг на вынос). В часы приема посетителей в заведениях общепита необходимо соблюдение дистанции между столами не менее 2 метров, размещение - не больше 4 человек за одним столом, за исключением лиц до 18 лет. Посетители должны заходить внутрь и передвигаться по помещению в масках/респираторах, которые прикрывают рот и нос.

Деятельность ночных клубов, дискотек, кафе и ресторанов, предоставляющих услуги досуга - под запретом.

Допустимое число посетителей спортзалов, фитнес-центров должно быть рассчитано в соответствии с нормой - не более 1 человека на 20 кв.м.

Также запрещена работа объектов, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц. На время карантина отменяется проведение плановых операций.

Количество учащихся в группах не должно превышать 20 человек, за исключением детских садов, учреждений среднего и внешкольного специализированного образования.

Запрещено пребывание граждан в общественных местах, зданиях, сооружениях и транспорте без маски/респиратора, прикрывающих нос и рот. С 21 ноября за нарушение масочного режима предусматривается штраф от 170 до 255 гривен.

На время действия карантина в органах власти, социальных учреждениях, в магазинах вводится приоритетное время обслуживания для граждан пенсионного возраста и лиц с инвалидностью - с 10:00 до 12:00.

Карантин выходного дня

Карантин выходного дня был введен правительством 14 ноября сроком на три недели - до 30 ноября. Дополнительные ограничения и запреты действовали с 00:00 субботы до 00:00 понедельника:

обслуживание посетителей в кафе, барах, ресторанах и других заведений общепита (разрешена адресная доставка и заказы на вынос);

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров, музеев и других учреждений культуры;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

деятельность спортзалов, бассейнов, фитнес-центров;

прием клиентов в салонах красоты, парикмахерских;

обслуживание клиентов в объектах торговли промтоварами (бытовая техника, стройматериалы, одежда, обувь).

Во время карантина выходного дня была разрешена работа магазинов, в которых продукты, лекарства, горючее, товары для животных занимают более 60% площади помещения. Также в нормальном режиме работали отделения почты, банки, автозаправки и СТО.

Коронавирус в Украине: хронология

Первый случай инфицирования коронавирусом на территории Украины был подтвержден 3 марта у жителя Черновцов. С 12 марта в стране был введен общенациональный карантин, а с 24 марта - режим чрезвычайной ситуации.

Был приостановлен учебный процесс, запрещены массовые мероприятия, остановлено движение метро, авиа- и железнодорожное сообщение, ограничено движение городского общественного транспорта. Также не работали ТРЦ, рынки и объекты торговли, за исключением продуктовых магазинов, аптек, точек продажи товаров первой необходимости.

Были закрыты парикмахерские, салоны красоты, спортзалы и бассейны. Также запрещалось передвижение по улице группами более 2 человек, посещение парков, детских площадок. Установлен обязательный масочный режим в общественных местах.

22 мая началось поэтапное ослабление карантинных ограничений - введен адаптивный карантин с локальным принципом действия в каждом конкретном регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В рамках адаптивного карантина с 22 июля Кабмин утвердил зонирование по уровню заболеваемости. Были установлены четыре зоны: от "зеленой" с общими ограничениями (масочный режим, проезд в общественном транспорте по количеству мест для сидения, заполненность кинотеатров 50%) до "красной", где запрещалась работа общественного транспорта, заведений общепита, работа торговых центров, спортзалов.

В связи со значительным ростом заболеваемости в октябре-ноябре 2020, в Кабмине 11 ноября было принято решение о возврате к общенациональному карантину. По всей территории Украины введены ограничения "оранжевой зоны", а также карантин выходного дня.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает несколько возможных вариантов локдауна. Один из них предполагает ужесточение карантинных ограничений на новогодние праздники.