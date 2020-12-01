Карантин в Україні: що потрібно знати про обмеження

Карантин через коронавірус в Україні триває з березня 2020 року. За цей період часу його формат змінювався кілька разів залежно від ситуації із захворюваністю. Детально про карантинні обмеження в країні на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

Повернення до загальнонаціонального карантину

11 листопада 2020 Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення протиепідемічних заходів в Україні.

Згідно з постановою уряду, карантин знову став загальнонаціональним - по всій країні введені обмеження, які раніше діяли в "помаранчевій" зоні. Також додатково було встановлено карантин вихідного дня з 14 листопада до 30 листопада.

Крім того, через погіршення епідеміологічної ситуації уряд розглядає можливість введення повного локдауна на період новорічних свят.

Що заборонено на даний момент

На всій території України під забороною масові заходи з кількістю учасників більше 20 осіб.

Забороняється діяльність кінотеатрів і театрів при заповнюваності залів понад 50% місць для сидіння.

У громадському транспорті (автомобільному, електричному, залізничному) число пасажирів не може перевищувати кількість місць для сидіння. Для всіх пасажирів і водія обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту.

З 22:00 до 07:00 заборонено роботу кафе, ресторанів, барів, кафетеріїв, буфетів (крім надання послуг на винос). У години прийому відвідувачів у закладах громадського харчування слід дотримуватися дистанції між столами не менше 2 метрів, розміщення - максимум 4 людини за одним столом, за винятком осіб до 18 років. Відвідувачі повинні заходити всередину і пересуватися у приміщенні в масках/ респіраторах, які прикривають рот і ніс.

Діяльність нічних клубів, дискотек, кафе і ресторанів, які надають послуги дозвілля - під забороною.

Допустима кількість відвідувачів спортзалів, фітнес-центрів має бути розрахована відповідно до норми - не більше 1 людини на 20 кв.м.

Також заборонено роботу об'єктів, що надають послуги з розміщення, крім готелів. На час карантину скасовується проведення планових операцій.

Кількість учнів в групах не повинна перевищувати 20 осіб, за винятком дитячих садків, закладів середньої та позашкільної спеціалізованої освіти.

Заборонено перебування людей в громадських місцях, будівлях, спорудах і транспорті без маски/ респіратора, що прикривають ніс і рот. З 21 листопада за порушення маскового режиму передбачається штраф від 170 до 255 гривень.

На час дії карантину в органах влади, соціальних установах, в магазинах вводиться пріоритетний час обслуговування для громадян пенсійного віку та осіб з інвалідністю - з 10:00 до 12:00.

Карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня був введений урядом 14 листопада терміном на три тижні - до 30 листопада. Додаткові обмеження та заборони діяли з 00:00 суботи до 00:00 понеділка:

прийом відвідувачів у кафе, барах, ресторанах та інших закладах громадського харчування (дозволена лише адресна доставка і замовлення на винос);

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів, музеїв та інших закладів культури;

робота ТРЦ і інших розважальних закладів;

діяльність спортзалів, басейнів, фітнес-центрів;

прийом клієнтів в салонах краси, перукарень;

обслуговування клієнтів в об'єктах торгівлі промтоварами (побутова техніка, будматеріали, одяг, взуття).

Під час карантину вихідного дня була дозволена робота магазинів, в яких продукти, ліки, пальне, товари для тварин займають більше 60% площі приміщення. Також в нормальному режимі працювали відділення пошти, банки, автозаправки і СТО.

Коронавірус в Україні: хронологія

Перший випадок інфікування коронавірусом на території України був підтверджений 3 березня у жителя Чернівців. З 12 березня в країні був введений загальнонаціональний карантин, а з 24 березня - режим надзвичайної ситуації.

Було призупинено навчальний процес, заборонені масові заходи, зупинено рух метро, ​​авіа- і залізничне сполучення, обмежено рух міського громадського транспорту. Також не працювали ТРЦ, ринки та об'єкти торгівлі, за винятком продуктових магазинів, аптек, місць продажу товарів першої необхідності.

Були закриті перукарні, салони краси, спортзали й басейни. Також заборонялося пересування по вулиці групами більше 2 осіб, відвідування парків, дитячих майданчиків. Встановлено обов'язковий масковий режим у громадських місцях.

22 травня почалося поетапне ослаблення карантинних обмежень - введений адаптивний карантин з локальним принципом дії в кожному конкретному регіоні в залежності від епідеміологічної ситуації.

В рамках адаптивного карантину з 22 липня Кабмін затвердив зонування за рівнем захворюваності. Були встановлені чотири зони: від "зеленої" з загальними обмеженнями (масковий режим, проїзд в громадському транспорті за кількістю місць для сидіння, заповненість кінотеатрів 50%) до "червоної", де заборонялася робота громадського транспорту, закладів харчування, робота торгових центрів, спортзалів.

У зв'язку зі значним зростанням захворюваності в жовтні-листопаді 2020 року, в Кабміні 11 листопада було прийнято рішення про повернення до загальнонаціонального карантину. По всій території України введені обмеження "помаранчевої зони", а також карантин вихідного дня.

Раніше повідомлялося, що уряд розглядає кілька можливих варіантів локдауна. Один із них передбачає посилення карантинних обмежень на новорічні свята.