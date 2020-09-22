Карантин в Украине: что нужно знать о зонах и ограничениях

Общенациональный карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был введен 12 марта 2020 года. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, срок ограничений продлевался несколько раз.

С 22 мая карантин стал адаптивным, а 22 июля Кабмин утвердил зонирование территории страны по уровню заболеваемости. 26 августа правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября 2020.

Что такое адаптивный карантин

Адаптивный карантин - период действия противоэпидемических ограничений локального характера. Условия такого карантина могут изменяться в зависимости от уровня заболеваемости в каждом конкретном регионе страны. В Украине адаптивный карантин введен с 22 мая до 31 октября 2020 года.

С 22 июля в стране действует карантинное зонирование по эпидемиологической ситуации - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны.

Каждые 7 дней Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС осуществляет пересмотр показателей заболеваемости и обновляет перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.

Критерии для усиления ограничений: заполненность больничных коек пациентами с COVID-19 - свыше 50%; охват тестирования ПЦР и ИФА в регионе за последние 7 дней - менее 24 на 100 тысяч населения; коэффициент выявления новых случаев коронавируса - свыше 11%, динамика роста инфицирования - более 10%.

Перечень ограничений карантинного зонирования

К "зеленой" зоне относятся регионы, в которых не наблюдается резкого роста заболеваемости, заполненность больниц пациентами с коронавирусом - не более 5%.

Ограничения в "зеленой" зоне:

запрещено пребывание в общественных зданиях без маски/ респиратора;

ограничено количество участников массовых мероприятий - не более 1 человека на 5 кв.м.

перевозка пассажиров в общественном транспорте - только на местах для сидения;

работа кинотеатров разрешена только при 50% заполненности;

запрещена работа дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга;

запрещено проведение концертов, за исключением мероприятий в учреждениях культуры и для которых концертная деятельность в последние 12 месяцев является основным видом деятельности;

учреждения дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения.

В "желтую" зону входят населенные пункты с заполненностью коек больными с COVID-19 на уровне от 5% до 50%, где в течение 5 дней ухудшаются показатели заболеваемости.

Ограничения "желтой" зоны:

запрещено посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются заведения, предоставляющие помощь в кризисных ситуациях;

на входах в общественные заведения обязательно размещение табличек с указанием допустимого количества посетителей;

также действуют ограничения "зеленой" зоны.

К "оранжевой" зоне относятся регионы с уровнем наполненности больниц пациентами с коронавирусом 50-75%.

Ограничения "оранжевой" зоны:

количество участников массовых мероприятий ограничивается - не более 1 человека на 20 кв.м., общая численность не более 100 человек;

запрещена работа объектов размещения - хостелов, турбаз и др., за исключением гостиниц;

запрещена работа ресторанов и развлекательных заведений в ночное время;

запрещена работа учреждений культуры, спортзалов и фитнес-центров;

приостанавливаются плановые госпитализации;

прекращается прием в новые смены в детских лагерях;

сохраняются запреты "желтой" и "зеленой" зон.

В "красную" зону входят населенные пункты, где в течение 5 суток наблюдается всплеск заболеваемости, заполненность больниц - свыше 75%, показатель заболеваемости в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

Усиление карантина в "красной" зоне определяется совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ограничения "красной" зоны:

запрещается работа общественного транспорта;

закрываются все образовательные учреждения, в т.ч. дошкольные;

запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ;

действуют ограничения "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зон.

Какие ограничения в Украине продолжают действовать

Независимо от зонирования по уровню заболеваемости на время карантина в запрещается:

Нахождение граждан без масок или респираторов в общественных местах, магазинах, учреждениях, транспорте.

Работа развлекательных заведений, дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга.

Проведение концертов, за исключением мероприятий в учреждениях культуры и для которых концертная деятельность в течение последних 12 месяцев является основным видом деятельности.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать число мест для сидения в салоне.

Запрещены международные перевозки железнодорожным транспортом.

До 29 сентября запрещен въезд в Украину иностранным гражданам, за исключением следующих транзитом, учащихся, беженцев, дипломатов, водителей и экипажей транспортных средств, служащих ВСУ и иностранных военных по приглашению Минобороны, лиц, едущих в Украину на лечение, граждан Беларуси (в случае обращения).

Лица, прибывающие в Украину из стран с высоким уровнем заболеваемости ("красной" зоны), обязаны пройти самоизоляцию в течение 14 дней под контролем приложения "Дия" или обсервацию.

Самоизоляция или обсервация может быть досрочно прекращена в случае сдачи ПЦР-теста, после получения негативного результата анализа. Список стран "красной" зоны утвержден Министерством здравоохранения Украины.

Какие ограничения в Украине отменены

Поэтапное ослабление карантина началось с 22 мая, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических норм и правил. Также ограничения могут вводиться в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе (в соответствии с критерием зонирования).

К настоящему времени:

возобновлены пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом во всех направлениях внутри страны;

открыто авиасообщение внутри страны;

по мере открытия границ возобновляются международные авиарейсы;

возобновил работу метрополитен;

отменена обязательная самоизоляция для лиц старше 60 лет;

разрешена работа кафе, баров, ресторанов;

разрешена работа фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов (с ограничением по количеству посетителей);

снят запрет на работу рынков, ТРЦ;

открылись детские сады;

возобновился образовательный процесс;

разрешена работа гостиниц и отелей.

Контроль и ответственность за соблюдением карантина

Нарушение условий карантина карается административной или уголовной ответственностью в виде: