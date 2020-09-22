Карантин в Україні: що потрібно знати про зони та обмеження

Загальнонаціональний карантин в Україні через пандемію коронавіруса був введений 12 березня 2020 року. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, термін обмежень продовжувався кілька разів.

З 22 травня карантин став адаптивним, а 22 липня Кабмін затвердив зонування території країни за рівнем захворюваності. 26 серпня уряд продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 жовтня 2020.

Що таке адаптивний карантин

Адаптивний карантин - період дії протиепідемічних обмежень локального характеру. Умови такого карантину можуть змінюватися залежно від рівня захворюваності в кожному конкретному регіоні країни. В Україні адаптивний карантин введено з 22 травня до 31 жовтня 2020 року.

З 22 липня в країні діє карантинний зонування за епідеміологічної ситуації - "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона" зони.

Кожні 7 днів Державна комісія з ТЕБ і НС здійснює перегляд показників захворюваності і оновлює перелік населених пунктів для кожної із зон адаптивного карантину.

Критерії для посилення обмежень: заповненість лікарняних ліжок пацієнтами з COVID-19 - понад 50%; охоплення тестування ПЛР та ІФА в регіоні за останні 7 днів - менш 24 на 100 тис. населення; коефіцієнт виявлення нових випадків коронавіруса - понад 11%, динаміка зростання інфікування - більше 10%.

Перелік обмежень карантинного зонування

До "зеленої" зони належать регіони, в яких не спостерігається різкого зростання захворюваності, заповненість лікарень пацієнтами з коронавірусом - не більше 5%.

Обмеження в "зеленій" зоні:

заборонено перебування в громадських будівлях без маски/ респіратора;

обмежена кількість учасників масових заходів - не більше 1 чол. на 5 кв. м.

перевезення пасажирів у громадському транспорті - тільки на місцях для сидіння;

робота кінотеатрів дозволена лише при 50% заповненості;

заборонена робота дискотек, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

заборонено проведення концертів, за винятком заходів в установах культури і для яких концертна діяльність в останні 12 місяців є основним видом діяльності;

установи дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти припиняють роботу, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% дітей і персоналу установи

В "жовту" зону входять населені пункти з заполненностью ліжок хворими з COVID-19 на рівні від 5% до 50%, де протягом 5 днів погіршуються показники по захворюваності.

Обмеження жовтої зони:

заборонено відвідування установ соцзахисту, де знаходяться літні люди. Винятком є заклади, що надають допомогу в кризових ситуаціях;

на входах в громадські заклади обов'язково розміщення табличок із зазначенням допустимого кількості відвідувачів;

також діють обмеження "зеленої" зони.

До "помаранчевої" зоні відносяться регіони з рівнем наповненості лікарень пацієнтами з коронавірусом 50-75%.

Обмеження "помаранчевої" зони:

кількість учасників масових заходів обмежується не більше 1 чол. на 20 кв. м, загальна чисельність не більше 100 чоловік;

заборонена робота об'єктів розміщення - готелів, турбаз та ін., за винятком готелів;

заборонена робота ресторанів і розважальних закладів у нічний час;

заборонена робота установ культури, спортзалів і фітнес-центрів;

припиняються планові госпіталізації;

припиняється прийом в нові зміни в дитячих таборах;

зберігаються заборони жовтої та зеленої зон.

В "червону" зону входять населені пункти, де протягом 5 діб спостерігається сплеск захворюваності, заповненість лікарень - понад 75%, показник захворюваності в регіоні більш ніж у 5 разів перевищує середній по Україні.

Посилення карантину в "червоній" зоні визначається спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС.

Обмеження "червоної" зони:

забороняється робота громадського транспорту;

закриваються усі освітні установи, в т. ч. дошкільні;

забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ;

діють обмеження "помаранчевої", "жовтої" та зеленої зон.

Які обмеження в Україні продовжують діяти

Незалежно від зонування за рівнем захворюваності на час карантину забороняється:

Перебування громадян без масок або респіраторів в громадських місцях, магазинах, закладах, транспорті.

Робота розважальних закладів, дискотек, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

Проведення концертів, за винятком заходів в установах культури і для яких концертна діяльність протягом останніх 12 місяців є основним видом діяльності.

Кількість пасажирів у громадському транспорті не повинна перевищувати кількість місць для сидіння в салоні.

Заборонені міжнародні перевезення залізничним транспортом.

До 29 вересня заборонений в'їзд в Україну іноземним громадянам, за винятком наступних транзитом, учнів, біженців, дипломатів, водіїв та екіпажів транспортних засобів, службовців ЗСУ та іноземних військових на запрошення Міноборони, які їдуть на лікування, громадян Білорусі (у разі звернення).

Особи, які прибувають в Україну з країн з високим рівнем захворюваності ("червоної" зони), зобов'язані пройти самоізоляцію протягом 14 днів під контролем програми "Дія" або обсервацію.

Самоізоляція/обсервація може бути достроково припинена у разі здачі ПЛР-тесту, після отримання негативного результату аналізу. Список країн "червоної" зони затверджений Міністерством охорони здоров'я України.

Які обмеження в Україні скасовані

Поетапне ослаблення карантину почалося з 22 травня, однак обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних норм і правил. Також обмеження можуть вводитися у разі погіршення епідеміологічної ситуації в кожному конкретному регіоні (згідно з критерієм зонування).

До теперішнього часу:

відновлені пасажирські перевезення автомобільним і залізничним транспортом у всіх напрямках всередині країни;

відкрито авіасполучення всередині країни;

у міру відкриття кордонів поновлюються міжнародні авіарейси;

відновив роботу метрополітен;

скасована обов'язкова самоізоляція для осіб старше 60 років;

дозволена робота кафе, барів, ресторанів;

дозволена робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів (з обмеженням щодо кількості відвідувачів);

знято заборону на роботу ринків, ТРЦ;

відкрилися дитячі садки;

відновився освітній процес;

дозволена робота готелів

Контроль та відповідальність за дотриманням карантину

Порушення умов карантину карається адміністративної чи кримінальною відповідальністю у вигляді: