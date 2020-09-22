Карантин в Украине: что нужно знать о зонах и ограничениях

Общенациональный карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был введен 12 марта 2020 года. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, срок ограничений продлевался несколько раз.
С 22 мая карантин стал адаптивным, а 22 июля Кабмин утвердил зонирование территории страны по уровню заболеваемости. 26 августа правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября 2020.
Что такое адаптивный карантин
Адаптивный карантин - период действия противоэпидемических ограничений локального характера. Условия такого карантина могут изменяться в зависимости от уровня заболеваемости в каждом конкретном регионе страны. В Украине адаптивный карантин введен с 22 мая до 31 октября 2020 года.
С 22 июля в стране действует карантинное зонирование по эпидемиологической ситуации - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны.
Каждые 7 дней Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС осуществляет пересмотр показателей заболеваемости и обновляет перечень населенных пунктов для каждой из зон адаптивного карантина.
Критерии для усиления ограничений: заполненность больничных коек пациентами с COVID-19 - свыше 50%; охват тестирования ПЦР и ИФА в регионе за последние 7 дней - менее 24 на 100 тысяч населения; коэффициент выявления новых случаев коронавируса - свыше 11%, динамика роста инфицирования - более 10%.
Перечень ограничений карантинного зонирования
К "зеленой" зоне относятся регионы, в которых не наблюдается резкого роста заболеваемости, заполненность больниц пациентами с коронавирусом - не более 5%.
Ограничения в "зеленой" зоне:
- запрещено пребывание в общественных зданиях без маски/ респиратора;
- ограничено количество участников массовых мероприятий - не более 1 человека на 5 кв.м.
- перевозка пассажиров в общественном транспорте - только на местах для сидения;
- работа кинотеатров разрешена только при 50% заполненности;
- запрещена работа дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга;
- запрещено проведение концертов, за исключением мероприятий в учреждениях культуры и для которых концертная деятельность в последние 12 месяцев является основным видом деятельности;
- учреждения дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения.
В "желтую" зону входят населенные пункты с заполненностью коек больными с COVID-19 на уровне от 5% до 50%, где в течение 5 дней ухудшаются показатели заболеваемости.
Ограничения "желтой" зоны:
- запрещено посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются заведения, предоставляющие помощь в кризисных ситуациях;
- на входах в общественные заведения обязательно размещение табличек с указанием допустимого количества посетителей;
- также действуют ограничения "зеленой" зоны.
К "оранжевой" зоне относятся регионы с уровнем наполненности больниц пациентами с коронавирусом 50-75%.
Ограничения "оранжевой" зоны:
- количество участников массовых мероприятий ограничивается - не более 1 человека на 20 кв.м., общая численность не более 100 человек;
- запрещена работа объектов размещения - хостелов, турбаз и др., за исключением гостиниц;
- запрещена работа ресторанов и развлекательных заведений в ночное время;
- запрещена работа учреждений культуры, спортзалов и фитнес-центров;
- приостанавливаются плановые госпитализации;
- прекращается прием в новые смены в детских лагерях;
- сохраняются запреты "желтой" и "зеленой" зон.
В "красную" зону входят населенные пункты, где в течение 5 суток наблюдается всплеск заболеваемости, заполненность больниц - свыше 75%, показатель заболеваемости в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.
Усиление карантина в "красной" зоне определяется совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
Ограничения "красной" зоны:
- запрещается работа общественного транспорта;
- закрываются все образовательные учреждения, в т.ч. дошкольные;
- запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ;
- действуют ограничения "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зон.
Какие ограничения в Украине продолжают действовать
Независимо от зонирования по уровню заболеваемости на время карантина в запрещается:
- Нахождение граждан без масок или респираторов в общественных местах, магазинах, учреждениях, транспорте.
- Работа развлекательных заведений, дискотек, ночных клубов, заведений общепита с организацией досуга.
- Проведение концертов, за исключением мероприятий в учреждениях культуры и для которых концертная деятельность в течение последних 12 месяцев является основным видом деятельности.
- Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать число мест для сидения в салоне.
- Запрещены международные перевозки железнодорожным транспортом.
До 29 сентября запрещен въезд в Украину иностранным гражданам, за исключением следующих транзитом, учащихся, беженцев, дипломатов, водителей и экипажей транспортных средств, служащих ВСУ и иностранных военных по приглашению Минобороны, лиц, едущих в Украину на лечение, граждан Беларуси (в случае обращения).
Лица, прибывающие в Украину из стран с высоким уровнем заболеваемости ("красной" зоны), обязаны пройти самоизоляцию в течение 14 дней под контролем приложения "Дия" или обсервацию.
Самоизоляция или обсервация может быть досрочно прекращена в случае сдачи ПЦР-теста, после получения негативного результата анализа. Список стран "красной" зоны утвержден Министерством здравоохранения Украины.
Какие ограничения в Украине отменены
Поэтапное ослабление карантина началось с 22 мая, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических норм и правил. Также ограничения могут вводиться в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе (в соответствии с критерием зонирования).
К настоящему времени:
- возобновлены пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом во всех направлениях внутри страны;
- открыто авиасообщение внутри страны;
- по мере открытия границ возобновляются международные авиарейсы;
- возобновил работу метрополитен;
- отменена обязательная самоизоляция для лиц старше 60 лет;
- разрешена работа кафе, баров, ресторанов;
- разрешена работа фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов (с ограничением по количеству посетителей);
- снят запрет на работу рынков, ТРЦ;
- открылись детские сады;
- возобновился образовательный процесс;
- разрешена работа гостиниц и отелей.
Контроль и ответственность за соблюдением карантина
Нарушение условий карантина карается административной или уголовной ответственностью в виде:
- штрафа в размере от 17 до 54 тысяч гривен либо ареста на срок 6 месяцев;
- если действия лица привели к распространению болезни, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на 3 года;
- 5-8 лет лишения свободы грозит за нарушение правил обсервации, повлекшее смерть третьего лица или серьезные последствия для здоровья.