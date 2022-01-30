ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карантин в Украине. В "оранжевую" зону перевели одну область, другую - вывели

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 января 2022 10:24
Карантин в Украине. В "оранжевую" зону перевели одну область, другую - вывели Фото: в "оранжевую" зону перевели одну область, другую - вывели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 30 января 16 регионов в "оранжевой" зоне, в "желтой" - 8 и меньше всего в "красной" - 2 области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, сегодня Харьковская область, которая еще вчера соответствовала показателям "оранжевого" уровня эпидопасности, перешла к "желтому".

Впрочем, в Луганской области наоборот - ситуация с COVID ухудшилась, поэтому она перешла из "желтой" зоны в "оранжевую".

"Красная" зона

  • Ивано-Франковская область
  • Ровенская область

"Оранжевая" зона

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область
  • Черновицкая область

"Желтая" зона

  • м. Киев
  • Днепропетровская область
  • Киевская область
  • Кировоградская область
  • Харьковская область
  • Николаевская область
  • Полтавская область
  • Херсонская область

Напомним, в Украине сегодня, после трехдневных рекордов по суточным показателям COVID, спад заражений, за минувшие сутки выявили 24 508 новых случаев коронавируса.

Добавим, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие регионы ближе всего к переходу в "красную" зону карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе