Карантин в Украине. В "оранжевую" зону перевели одну область, другую - вывели
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 30 января 16 регионов в "оранжевой" зоне, в "желтой" - 8 и меньше всего в "красной" - 2 области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, сегодня Харьковская область, которая еще вчера соответствовала показателям "оранжевого" уровня эпидопасности, перешла к "желтому".
Впрочем, в Луганской области наоборот - ситуация с COVID ухудшилась, поэтому она перешла из "желтой" зоны в "оранжевую".
"Красная" зона
- Ивано-Франковская область
- Ровенская область
"Оранжевая" зона
- Винницкая область
- Волынская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Черновицкая область
"Желтая" зона
- м. Киев
- Днепропетровская область
- Киевская область
- Кировоградская область
- Харьковская область
- Николаевская область
- Полтавская область
- Херсонская область
Напомним, в Украине сегодня, после трехдневных рекордов по суточным показателям COVID, спад заражений, за минувшие сутки выявили 24 508 новых случаев коронавируса.
Добавим, глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие регионы ближе всего к переходу в "красную" зону карантина.