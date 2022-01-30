Карантин в Украине. В "оранжевую" зону перевели одну область, другую - вывели

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 30 января 16 регионов в "оранжевой" зоне, в "желтой" - 8 и меньше всего в "красной" - 2 области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.