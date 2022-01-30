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Карантин в Україні. В "помаранчеву" зону перевели одну область, іншу - вивели

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Україна, Неділя 30 січня 2022 10:24
Карантин в Україні. В "помаранчеву" зону перевели одну область, іншу - вивели Фото: в "помаранчеву" зону перевели одну область, іншу - вивели (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на ранок, 30 січня 16 регіонів у "помаранчевій" зоні, у "жовтій" - 8 та найменше у "червоній" - 2 області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, перейшла до "жовтого".

Натомість у Луганській області навпаки - ситуація з COVID погіршилася, тож вона перейшла з "жовтої" зони до "помаранчевої".

"Червона" зона

  • Івано-Франківська область
  • Рівненська область

"Помаранчева" зона

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область
  • Чернівецька область

"Жовта" зона

  • м. Київ
  • Дніпропетровська область
  • Київська область
  • Кіровоградська область
  • Харківська область
  • Миколаївська область
  • Полтавська область
  • Херсонська область

Нагадаємо, в Україні сьогодні після трьохденних рекордів по добовим показникам COVID-заражень спостерігається спад, за минулу добу виявили 24 508 нових випадків коронавірусу.

Додамо, голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, які регіони найближче до переходу в "червону" зону карантину.

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