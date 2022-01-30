Карантин в Україні. В "помаранчеву" зону перевели одну область, іншу - вивели
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на ранок, 30 січня 16 регіонів у "помаранчевій" зоні, у "жовтій" - 8 та найменше у "червоній" - 2 області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, сьогодні Харківська область, яка ще вчора відповідала показникам "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, перейшла до "жовтого".
Натомість у Луганській області навпаки - ситуація з COVID погіршилася, тож вона перейшла з "жовтої" зони до "помаранчевої".
"Червона" зона
- Івано-Франківська область
- Рівненська область
"Помаранчева" зона
- Вінницька область
- Волинська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область
- Чернівецька область
"Жовта" зона
- м. Київ
- Дніпропетровська область
- Київська область
- Кіровоградська область
- Харківська область
- Миколаївська область
- Полтавська область
- Херсонська область
Нагадаємо, в Україні сьогодні після трьохденних рекордів по добовим показникам COVID-заражень спостерігається спад, за минулу добу виявили 24 508 нових випадків коронавірусу.
Додамо, голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, які регіони найближче до переходу в "червону" зону карантину.