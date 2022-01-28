Карантин в Украине. Появилось еще 7 областей-кандидатов для введения локдауна

Сегодня в Украине в "красной" зоне карантина находятся две области. Впрочем, согласно показателям Минздрава по распространению коронавируса, есть еще 7 областей, которые смогут попасть в эту зону.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Красная" зона

На сегодня в этой зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. Под угрозой введения локдауна такие регионы:

Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает следующие области:

Винницкую, Волынскую, Донецке, Житомирскую, Закарпатскую, Запорожскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Харьковскую, Хмельницкую, Черниговскую, Черновицкую, Черкасскую.

"Желтая" зона

В этой зоне сейчас находится Киев и еще 7 регионов: