Карантин в Украине. Появилось еще 7 областей-кандидатов для введения локдауна
Фото: в Украине может расшириться "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Украине в "красной" зоне карантина находятся две области. Впрочем, согласно показателям Минздрава по распространению коронавируса, есть еще 7 областей, которые смогут попасть в эту зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
"Красная" зона
На сегодня в этой зоне Ивано-Франковская и Ровенская области. Под угрозой введения локдауна такие регионы:
- Винницкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Одесская,
- Сумская,
- Хмельницкая.
"Оранжевая" зона
Сейчас эта карантинная зона является крупнейшей и охватывает следующие области:
- Винницкую,
- Волынскую,
- Донецке,
- Житомирскую,
- Закарпатскую,
- Запорожскую,
- Львовскую,
- Одесскую,
- Ровенскую,
- Сумскую,
- Тернопольскую,
- Харьковскую,
- Хмельницкую,
- Черниговскую,
- Черновицкую,
- Черкасскую.
"Желтая" зона
В этой зоне сейчас находится Киев и еще 7 регионов:
- Днепропетровская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Херсонская области.