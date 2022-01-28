Карантин в Україні. З'явилось ще 7 областей-кандидатів для введення локдауну
Фото: в Україні може розширитись "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україні в "червоній" зоні карантину перебувають дві області. Втім, згідно з показниками МОЗ щодо поширення коронавірусу, є ще 7 областей, які зможуть потрапити в цю зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
"Червона" зона
На сьогодні в цій зоні Івано-Франківська та Рівненська області. Під загрозою введення локдауну такі регіони:
- Вінницька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Одеська,
- Сумська,
- Хмельницька.
"Помаранчева" зона
Зараз ця карантинна зона є найбільшою і охоплює такі області:
- Вінницьку,
- Волинську,
- Донецьку,
- Житомирську,
- Закарпатську,
- Запорізьку,
- Львівську,
- Одеську,
- Ровенську,
- Сумську,
- Тернопільську,
- Харківську,
- Хмельницьку,
- Чернігівську,
- Чернівецьку,
- Черкаську.
"Жовта" зона
У цій зоні зараз знаходиться Київ і ще 7 регіонів:
- Дніпропетровська,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Херсонська області.