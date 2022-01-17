Карантин в Украине: ситуация ухудшилась в одной из "оранжевых" областей
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 17 января "оранжевому" уровню соответствуют две области, в одной из которых ухудшилась ситуация с COVID.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
По данным ведомства, уже длительное время "оранжевыми" остаются Сумская и Ивано-Франковская области. Из которых у последней ухудшился еще один эпидпоказатель.
В частности, в Ивано-Франковской области "красным" сейчас является показатель динамики уровня COVID-госпитализаций - 54,3%. При этом норма должна составлять не более 50%.
Вместе с тем, в обоих регионах наблюдается рост коэффициента выявления случаев инфицирования. В Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской - 29,2%. Впрочем, допустимая норма - не более 20%.
Вместе с тем, остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.
Отметим, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной" зоне, но в "оранжевой" зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.
Фото: данные эпидемиологической ситуации в Украине по состоянию на 17 января (moz.gov.ua)
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5072 новых случая коронавируса, а умерли от болезни - 78 человек.
Добавим, недавно эксперты спрогнозировали, когда в Украине начнется рост COVID-заражений.