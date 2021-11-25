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Карантин в Украине: в трех "красных" областях и Киеве почти стабилизировались COVID-показатели

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 09:01
Карантин в Украине: в трех "красных" областях и Киеве почти стабилизировались COVID-показатели Фото: "красную" зону карантина могут сократить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшаются показатели по распространению коронавируса еще в нескольких "красных" областях. В частности, ситуация стабилизируется в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: в трех &quot;красных&quot; областях и Киеве почти стабилизировались COVID-показатели

"Красная" зона

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны. Кроме того, показатели улучшаются также в Киеве, Донецкой, Одесской, Херсонской областях. Там только один показатель не в норме - уровень госпитализаций, но он уже начал улучшаться.

В этой зоне находятся 19 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне теперь четыре региона:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская,
  3. Закарпатская,
  4. Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне осталось только две области:

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская.
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