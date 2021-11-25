Карантин в Украине: в трех "красных" областях и Киеве почти стабилизировались COVID-показатели
Фото: "красную" зону карантина могут сократить (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине улучшаются показатели по распространению коронавируса еще в нескольких "красных" областях. В частности, ситуация стабилизируется в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны. Кроме того, показатели улучшаются также в Киеве, Донецкой, Одесской, Херсонской областях. Там только один показатель не в норме - уровень госпитализаций, но он уже начал улучшаться.
В этой зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне теперь четыре региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне осталось только две области:
- Тернопольская,
- Кировоградская.