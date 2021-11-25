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Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях та Києві майже стабілізувались COVID-показники

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 09:01
Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях та Києві майже стабілізувались COVID-показники Фото: "червону" зону карантину можуть скоротити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращуються показники щодо поширення коронавірусу ще в декількох "червоних" областях. Зокрема, ситуація стабілізовується у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: у трьох &quot;червоних&quot; областях та Києві майже стабілізувались COVID-показники

"Червона" зона

Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони. Крім того, показники покращуються також у Києві, Донецькій, Одеській, Херсонській областях. Там тільки один показник не в нормі - рівень госпіталізацій, але він уже почав покращуватись.

У цій зоні перебувають 19 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська,
  19. Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні тепер чотири регіони:

  1. Полтавська,
  2. Харківська,
  3. Закарпатська,
  4. Чернівецька.

"Жовта" зона

У цій зоні залишилось тільки дві області:

  1. Тернопільська,
  2. Кіровоградська.
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