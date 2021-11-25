Карантин в Україні: у трьох "червоних" областях та Києві майже стабілізувались COVID-показники
Фото: "червону" зону карантину можуть скоротити (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні покращуються показники щодо поширення коронавірусу ще в декількох "червоних" областях. Зокрема, ситуація стабілізовується у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
Очікується, що найближчим часом Луганська та Львівська область вийдуть з цієї зони. Крім того, показники покращуються також у Києві, Донецькій, Одеській, Херсонській областях. Там тільки один показник не в нормі - рівень госпіталізацій, але він уже почав покращуватись.
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
У цій зоні тепер чотири регіони:
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
У цій зоні залишилось тільки дві області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська.