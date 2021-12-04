Карантин в Украине: уровень госпитализаций растет только в одной области
Фото: динамика уровня госпитализаций улучшаются во всех регионах, кроме Закарпатской области Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 4 декабря в "красной" карантинной зоне продолжает находиться более половины областей Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
По данным министерства, уровень динамика уровня госпитализаций улучшаются во всех регионах за исключением Закарпатской области, где он вырос на 0,3%.
"Красная" зона
Эта зона охватывает 19 регионов:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Киев.
"Оранжевая" зона
В этой зоне две области:
- Полтавская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая,
- Харьковская.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил восемь областей готовы к выходу из "красной" зоны карантина. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.