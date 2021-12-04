Карантин в Украине: уровень госпитализаций растет только в одной области

По состоянию на 4 декабря в "красной" карантинной зоне продолжает находиться более половины областей Украины. В "желтой" - четыре, а в "оранжевой" - только две.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

По данным министерства, уровень динамика уровня госпитализаций улучшаются во всех регионах за исключением Закарпатской области, где он вырос на 0,3%.

"Красная" зона

Эта зона охватывает 19 регионов:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая,

Киев.

"Оранжевая" зона

В этой зоне две области:

Полтавская,

Закарпатская.

"Желтая" зона

Эта зона охватывает четыре области: