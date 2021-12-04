Карантин в Україні: рівень госпіталізацій зростає лише в одній області
Фото: динаміка рівня госпіталізацій покращуються у всіх регіонах, крім Закарпатської області Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 4 грудня у "червоній" карантинній зоні продовжує перебувати більше половини областей України. У "жовтій" - чотири, а в "помаранчевій" - тільки дві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За даними міністерства, рівень динаміка рівня госпіталізацій покращуються у всіх регіонах за виключенням Закарпатської області, де він зріс на 0,3%.
"Червона" зона
Ця зона охоплює 19 регіонів:
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська,
- Вінницька,
- Київ.
"Помаранчева" зона
У цій зоні дві області:
- Полтавська,
- Закарпатська.
"Жовта" зона
Ця зона охоплює чотири області:
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька,
- Харківська.
Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС.