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Карантин в Україні: рівень госпіталізацій зростає лише в одній області

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Україна, Субота 04 грудня 2021 10:25
Карантин в Україні: рівень госпіталізацій зростає лише в одній області Фото: динаміка рівня госпіталізацій покращуються у всіх регіонах, крім Закарпатської області Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 4 грудня у "червоній" карантинній зоні продовжує перебувати більше половини областей України. У "жовтій" - чотири, а в "помаранчевій" - тільки дві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За даними міністерства, рівень динаміка рівня госпіталізацій покращуються у всіх регіонах за виключенням Закарпатської області, де він зріс на 0,3%.

"Червона" зона

Ця зона охоплює 19 регіонів:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Черкаська,
  • Вінницька,
  • Київ.

"Помаранчева" зона

У цій зоні дві області:

  • Полтавська,
  • Закарпатська.

"Жовта" зона

Ця зона охоплює чотири області:

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Чернівецька,
  • Харківська.

Карантин в Україні: рівень госпіталізацій зростає лише в одній області

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім областей готові до виходу з "червоної" зони карантину. Міністерство подало вже прохання скликати комісію ТЕБ і НС.

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