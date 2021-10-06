Карантин в Украине ужесточат, появятся "красные" зоны: полный список правил и ограничений

Карантин в Украине планируют ужесточить, уже на этой неделе госкомиссия может принять решение о переходе ряда регионов в "красную" зону карантина.

Подробнее о ситуации в регионах и правилах "красной" зоны - в материале РБК-Украина ниже.

Красная зона

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об угрожающем масштабе заболеваемости COVID-19, а также анонсировал введения "красной" зоны в ряде регионов в ближайшее время.

Как известно, решение о переходе в "красную" зону принимает Госкомиссия по ТЭБ и ЧС. Заседание комиссии может состояться уже сегодня.

Отметим, по данным Киевской школы экономики, прогноз которой власти учитывают, принимая решения по карантину, под угрозой "красной" зоны находятся три области - Харьковская, Запорожкая и Херсонская.

Ситуация в регионах

Как известно, с 23 сентября вся Украина перешла с "зеленой" в "желтую" зону карантина. Тогда как в "зеленой" существенных ограничений не было - только масочный режим и социальная дистанция в полтора метра, в "желтой" ограничения появились.

Так, в кафе и ресторанах за столиком могут сидеть максимум 4 человека, введены ограничение на число посетителей в фитнес-центрах и бассейнах, а залы кинотеатров могут быть заполнены лишь на 50%. Кроме того, в "желтой" зоне педагоги должны иметь минимум одну дозу вакцины или негативный ПЦР-тест. Эти ограничения не касаются лишь младшей школы и садиков.

Кроме того, ограничений можно избежать при наличии COVID-сертификата (как с полным курсом вакцинации, так и с одной дозой).

Днепропетровская область одной из первых ужесточила карантин, и спустя пару дней после введения "желтой" зоны на региональном уровне было принято решение о переходе в "оранжевую".

Киев также анонсировал существенные ограничения - вход в заведения и госорганы только с COVID-сертификатами. Эти правила начнут действовать как только столица перейдет в "оранжевую" или "красную" зоны. Кроме того, власти столицы не исключают, что COVID-сертификат может быть обязательным и для проезда в транспорте.

Львов с 14 октября планирует ужесточить карантин. Так, в городе могут ограничить массовые мероприятия, перевести школы на дистанционку и прекратить плановые операции в COVID-больницах. Окончательное решение ожидается в пятницу.

Харьков также заявляет об угрозе локдауна. Городские власти призывают харьковчан соблюдать правила карантина.

Правила "красной" зоны

В "красной" зоне запрещается работа:

кафе и ресторанов,

ТРЦ, кинотеатров и театров,

учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов,

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

запрещены массовые мероприятия.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

В этом году правила немного изменились и теперь есть возможность избежать ограничений. Так, в "красной" зоне разрешается не соблюдать ограничения при условии 100% вакцинации. Доказательством вакцинации является COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія". Помимо прививок планируется, что сертификат смогут получить и те, кто переболел. Также документ смогут получить и владельцы негативных ПЦР-тестов. Но две последние опции на данный момент еще в разработке.

Что касается школ, в очном формате в "красной" зоне смогут работать только те, где у 100% педагогов будут COVID-сертификаты. Исключением являются только садики и начальная школа, они смогут продолжать работать без ограничений.

Об ограничении работы транспорта речь пока также не идет.