Карантин выходного дня: полиция предупредила о рейдах и новых штрафах

С субботы, 21 ноября, в Украине в связи с действием новых штрафов за нарушение карантина правоохранители сначала будут делать нарушителям замечание - работать на профилактику. В случае отказа будут документировать действия правонарушителя.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что в соответствии с нововведениями, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.

"Однако в первую очередь полицейские будут действовать превентивно, то есть сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", - пояснил Клименко.

Кроме того, в субботу и воскресенье полицейские будут проводить рейдовые проверки, чтобы проконтролировать соблюдение субъектами хозяйствования решение правительства по карантину выходного дня.

Полиция призывает всех соблюдать установленные правила карантина.

Напомним, в законе об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте.

Как писало РБК-Украина, опрос социологической группы "Рейтинг" продемонстировал, что 75% украинцев поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок.

До этого министр юстиции Денис Малюська заявил, что с принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина не будут наказывать за отсутствие маски на улице.